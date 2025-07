O Motoclube Ovelhas Negras foi fundado em 2002 pelo saudoso Paulinho Braz, falecido em dezembro de 2010. Hoje a diretoria é composta por seis membros: Sérgio Mizael Custódio é o presidente; Odair Fernandes de Souza vice-presidente; Fabrizio di Carlo Vidale, diretor operacional e secretário; Luciano Correa, diretor financeiro; José Ricardo Ribeiro, diretor de estruturas e Luiz Adriano Daud, diretor de facção.



De acordo com Sérgio, o principal objetivo, além de rodar as estradas e frequentar o máximo de eventos possíveis, é realizar os próprios eventos e fazer a parte filantrópica e social das entidades da cidade. “Principalmente a Sociedade Humanitária, que sempre foi e sempre será nossa menina dos olhos”, afirmou.

Atualmente o motoclube conta com 45 membros na sua Associação, Todos que quiserem fazer parte do Motoclube Ovelhas Negras devem entrar em contato com qualquer membro Próspero (PP) do grupo ou os membros da diretoria. “Essa pessoa passará pelo crivo de indicação e votação dentro do grupo diretor, e sendo assim aprovado, começa a pagar a mensalidade, entra no grupo oficial de WhatsApp e fica em observação usando camiseta do Moto Clube no mínimo seis meses e no máximo um ano, para que no evento de junho receba o seu colete completo”, explicou.

Sérgio informou ainda que as mulheres são parte muito importante do motoclube e também comemorou o resultado do último evento realizado pelo grupo, o Rock Fest, que arrecadou mantimentos e fraldas para as entidades da cidade e que já estão pensando no terceiro moto Rock Fest em 2026”, ressaltou.