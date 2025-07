O Insanos Motoclube nasceu em 2015, em Osasco, e de lá pra cá tem ganhado o mundo.

Atualmente, o Insanos conta com mais de 17 mil integrantes, sendo o maior motoclube do Brasil e considerado um dos maiores do mundo, com mais de 1000 divisões dentro do país e abrangendo mais 66 países. “A divisão de Vargem teve início em 2023, quando Tiago Aparecido Ribeiro de Oliveira, o Tiagão e eu recebemos o convite do Nicolau pra integramos a divisão de São João. Ficamos pouco tempo como membros de São João, nossos regionais jogaram no nosso peito a responsabilidade de iniciarmos a divisão de Vargem”, comentou Brunão.



Os membros fundadores da divisão de Vargem foram Nicolau, Brunão e Tiagão. Atualmente, a diretoria é formada pelo diretor Brunão; pelo subdiretor Tiagão; o responsável pelas ações sociais Marcos Paulo Renesto Correa, o Markin e o administrador Weriks Eduardo Martins.

“O maior pilar do Insanos hoje é o social. Eu entrei no motoclube pelo social e o que me motiva aqui dentro, além da irmandade e da estrada, é o fato de ter toda essa estrutura colossal do Insanos na parte social, além de poder trazer pra Vargem uma parte dessa estrutura e organização”, ressaltou.

Entre os trabalhos voluntários que o motoclube faz estão a arrecadação de alimentos, roupas, móveis, distribuição de alimentos, campanhas de conscientização, doação de sangue, ajuda psicológica, entre outros. “Temos os nossos projetos junto às causas das pessoas com deficiência, autistas, na área saúde mental, causa animal. Atuamos desde doações de alimentos até apoio psicológico a integrante e membro da comunidade local e regional”, enumerou.