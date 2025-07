Vargem tem três motoclubes em atividade

Tão antigos quanto as próprias motocicletas, os motoclubes surgiram nas primeiras décadas do século passado, formados por amantes das rodas que se reuniam, buscando nos passeios de moto em grandes grupos, liberdade e companheirismo. Em Vargem Grande do Sul, os motoclubes fazem parte da cultura da cidade, organizando eventos musicais, viagens e ações solidárias, além de promover o estilo de vida do motociclista. Conheça os três principais motoclubes em atividade atualmente na cidade

Nômades do Asfalto

Fundado em 15 de novembro de 1992, o Nômades do Asfalto Motoclube surgiu quando um grupo de amigos motociclistas começou a participar de grandes eventos, como os encontros de Serra Negra, Caraguatatuba, Itu e outros. O espírito do grupo pode ser lido em seu brasão: “A estrada nos chama. A união nos mantém”.



“Desde a nossa fundação focamos nas ações sociais a entidades e em casos específicos de ajuda pessoal. Temos duas festas por ano, a Pizzada e o aniversário do motoclube, onde recebemos amigos motociclistas e simpatizantes. Nesse ano completaremos 33 anos de estrada”, comentou Cássio Egídio Gambaroto, presidente do Nômades.

Atualmente, o motoclube é composto por 80 pessoas e não são apenas motociclistas de Vargem Grande do Sul, há motociclistas também de São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Casa Branca e Guaxupé (MG). Segundo o representante, o objetivo do MC Nômades do Asfalto é reunir pessoas que gostam de motocicletas, viagens, amizades e ações sociais diversas.

A diretoria do motoclube é formada pelo presidente, o vice-presidente André Luiz Zenaro e mais nove componentes. Para fazer parte do grupo é necessário ser indicado por um membro e ter seu nome aprovado pela diretoria. É preciso gostar de motocicletas e participar das atividades, a partir disso, o candidato recebe o brasão do motoclube no seu colete.

“E falando em amantes de motocicletas, não podemos nos esquecer de alguém em especial que nos deixou saudades, que foi o Neto Mazzarini. Ele fazia locuções em eventos de motoclube, já no Nômades do Asfalto ele entrou como membro e chegou ao cargo de Presidente por alguns anos. Ficou muito conhecido em eventos de motos e ajudou muito na divulgação do nosso clube,” relembrou Cássio.

As mulheres também participam do motoclube tanto com presença na diretoria, quanto nas atividades sociais, com um grupo chamado Nomadeusas.