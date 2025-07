Casa Branca promoveu curso de Memória Ativa

A Prefeitura Municipal de Casa Branca, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, promoveu o Curso de Memória Ativa, com foco no estímulo cognitivo, socialização e valorização da autoestima. O curso foi iniciado no dia 10 de abril no distrito de Venda Branca e em Casa Branca, contando com a participação de 29 alunos no total, sendo 15 em Venda Branca e 14 em Casa Branca.

Durante os encontros, os participantes realizaram atividades práticas voltadas ao fortalecimento da memória, raciocínio lógico, linguagem e atenção, sempre em um ambiente acolhedor e cheio de trocas positivas.

O encerramento aconteceu na quinta-feira, dia 17 de julho, na Fazenda Paraíso, em Venda Branca, com uma cerimônia de formatura, que celebrou não só a conclusão do curso, mas também as amizades construídas e os avanços de cada aluno ao longo da jornada.

O prefeito Duzão Nogueira, juntamente com representantes da Prefeitura e do Fundo Social, esteve presente no evento, reforçando o compromisso da gestão com políticas públicas que valorizam a qualidade de vida da população idosa.

O sucesso do curso reforça a importância de iniciativas voltadas à inclusão ativa da terceira idade, promovendo saúde mental, bem-estar e convivência social.

Foto: Prefeitura Casa Branca