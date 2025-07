Campanha do Agasalho premia alunos participantes nas escolas

A Campanha do Agasalho 2025 mobilizou as escolas de Vargem Grande do Sul e arrecadou cerca de 20 mil peças entre roupas e cobertores. Alunos que participaram da ação foram premiados com brindes e 13 bicicletas, sorteadas no fim de junho.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Eva Vilma da Silva Rodrigues, destacou que a campanha teve início em maio, com a realização de um Drive Thru em parceria com a EPTV, e contou com o apoio da Guarda Civil Municipal, por meio da inspetora Luciana Fermoseli, que incentivou a participação dos estudantes.

Foram arrecadadas mais de 16 mil peças nas escolas e cerca de 4 mil diretamente no Fundo Social. Entre os premiados estão alunos das EMEBs “Flávio Iared”, “Antônio Coury”, “Padre Donizete”, “Francisco Carril”, “Mário Beni”, “Nair Bolonha”, além de estudantes da “Gilberto Giraldi”, “Benjamim Bastos”, EMEI “Darci Troncoso”, creches e escolas particulares.

A campanha segue até o fim de julho, com distribuição semanal de roupas às quartas-feiras, no pátio do Departamento de Ação Social. Já foram entregues 1.200 cobertores e milhares de roupas às famílias assistidas por programas sociais e entidades como APAE, Mão Amiga, Casa de Passagem, Dom Bosco e Hospital de Caridade.

As doações continuam abertas e podem ser feitas diretamente no Departamento de Ação Social.

