Mario Poggio Júnior recebe Medalha do Fundador

O historiador e colaborador da Gazeta de Vargem Grande Mario Poggio Júnior recebeu a Medalha do Mérito Fundador “José Garcia Leal” outorgada pela Câmara Municipal para as pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao município. A indicação foi do vereador Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (Podemos).

A entrega foi um ato simples, com a presença do presidente do Legislativo, vereador Maicon Canato (Republicanos), que parabenizou Mario Poggio pelo seu trabalho de preservar a história do município de Vargem. Também o vereador Paulinho citou as importantes contribuições do homenageado pela sua dedicação e árduo trabalho em contribuir para que o passado e sua história sejam lembrados, ajudando a compreender a formação de Vargem Grande do Sul.

Presentes no ato que ocorreu nas dependências da Padaria Candinho, no sábado, dia 12 de julho, o homenageado, os vereadores Paulinho e Maicon, o sr. Maércio, que contribui com pesquisas realizadas por Mario Poggio, José Roberto Pereira Lima, sócio proprietário da padaria, dona Zilda da Silva, tia do vereador e seu sobrinho Miguel Pereira. Também presente o diretor da Gazeta de Vargem Grande Tadeu Ligabue e Sara de Paiva Ligabue, responsável pelas mídias sociais da Gazeta.