Orquestra Música na Cidade retoma agenda de apresentações

A Orquestra Música na Cidade, de Vargem Grande do Sul, retoma suas apresentações neste segundo semestre de 2025 e está programada para realizar seis concertos em quatro municípios nos próximos meses.

Em 30 de setembro de 2009 foi criada a Orquestra Jovem de Vargem Grande do Sul, que desde então, recebe recursos da Prefeitura Municipal. “Como desejávamos crescer, fomos orientados a buscar mais recursos através das Leis de Incentivo à Cultura, como o ProAC e a Lei Rouanet”, explicou o maestro César Cunha. “Pelo fato do nome Orquestra Jovem de Vargem Grande do Sul ser uma marca do município, fizemos a primeira proposta no ProAC-ICMS em 2019, utilizando o nome de Orquestra Música na Cidade, sendo a 1° temporada em 2021, já que devido à pandemia Covid-19 os Concertos tiveram limitação de público naquele ano”, recordou.

Gradualmente, a Orquestra Música na Cidade passou a ganhar maior credibilidade das empresas. Em 2021, foi captado apenas 14% do valor total do projeto proposto. No ano seguinte, o grupo foi contemplado pelo ProAC editais. Em 2023 e 2024 foram captados 66% do valor total do projeto e – em 2025, pela primeira vez, foram captados 100% do valor total do projeto.

Apresentações

Para o segundo semestre de 2025 estão previstos 20 ensaios orquestrais e 6 concertos, nas cidades de Aguaí, Espírito Santo do Pinhal, São João da Boa Vista e Vargem Grande do Sul. Cerca de 40 músicos estarão envolvidos com os trabalhos, destacando-se que serão oferecidas Bolsas Incentivo a 15 jovens estudantes de música.

A Direção Artística ficará a cargo do maestro César Cunha, que conta com o auxílio do seu produtor Executivo, Luiz Lopes. Atualmente, além dos recursos do ProAC-ICMS, a orquestra mantém a parceria com o município, recebendo subvenção, que é gerida pela Associação Monsenhor Celestino. Todos os ensaios são realizados em Vargem Grande do Sul, na Sociedade Espanhola (Projeto Guri), aos sábados de manhã e músicos da cidade estão convidados a participar.

O repertório contemplará diversos estilos musicais, destacando temas de filmes e a Suíte Dom Quixote, do Telemann (compositor alemão, do período Barroco).

Concerto gratuito

Para marcar o início das atividades, a Orquestra fará um Concerto Matinal, gratuito e aberto ao público, no dia 2 de agosto, sábado, às 10h, no Teatro Municipal de São João da Boa Vista.

Projetos para 2026

Como o Projeto Orquestra Música na Cidade 2025 está 100% captado, neste mês de julho foi aprovado pela Secretaria Estadual de Cultura o Projeto Orquestra Música na Cidade 2026, que já pode receber doações de ICMS. A orquestra também teve sua proposta aprovada pela Lei Rouanet, estando, portanto, apta a receber doações de Imposto de Renda de Pessoa Física e Pessoa Jurídica. Todo o valor doado é abatido do ICMS ou IR devido.

Informações podem ser obtidas pelo e-mail da Orquestra da Cidade: contatomusicanacidade@gmail.com, pelo telefone (19) 98285-2214. O Instagram do grupo é o @musica.na.cidade