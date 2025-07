Na última terça-feira, crianças da Creche Geraldo Cara Rinaldi participaram da Hora do Conto na Biblioteca Infantil, promovida pelos Departamentos de Cultura e Educação. A atividade contou com a leitura da história “Fazenda do Barulho” e dinâmicas interativas como jogo da memória e montagem de fazendinha. Ao final, os alunos exploraram os espaços da biblioteca e interagiram com livros e personagens.

Fotos: Prefeitura Municipal de Vargem Grande