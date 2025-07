Arraial da Melhor Idade reúne Centros de Convivência no antigo Clube Vargengrandense

Os integrantes dos Centros de Convivência do Idoso “Lacordere Osório da Fonseca” e “Haydeé e Antônio Longuini Neto” participaram do Arraial da Melhor Idade, realizado no dia 11 de julho, no antigo Clube Vargengrandense.

Recebidos pela diretora de Ação Social, Eva Vilma da Silva Rodrigues, pela coordenadora do CRAS, Patrícia Helena Ferreira Quilez, pela presidente do Grupo Idade Feliz, Isabel Pedroso Schiavo, e pelo professor Bruno Faia, os participantes aproveitaram uma tarde de festa com comidas típicas, quadrilha, música e muita confraternização.

O evento contou ainda com a presença dos vereadores Paulo César da Costa e João Batista Cassimiro. Os participantes deixaram registrado o agradecimento ao prefeito Celso Ribeiro, à primeira-dama Micaela Ribeiro e ao vice-prefeito Guilherme pelo apoio.

Fotos: Prefeitura Vargem