Geração de empregos em Vargem fica estável em maio

São João da Boa Vista, Mococa, São José do Rio Pardo, Espírito Santo do Pinhal, Vargem Grande do Sul, Aguaí e Casa Branca abriram juntas, 1.259 postos de trabalho com carteira assinada no mês de maio. O resultado representa o melhor desempenho do ano até agora, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados no dia 30 de junho, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Vargem Grande do Sul, no entanto permaneceu estável, com saldo positivo de uma vaga.

Na região, entre os setores que mais contribuíram para o saldo positivo estão agropecuária e serviços. O número total de admissões superou as demissões em praticamente todas as cidades do levantamento, mantendo o ritmo de recuperação iniciado no primeiro trimestre do ano.

Na comparação com o mês anterior, o avanço também foi significativo. Em abril, os mesmos municípios haviam registrado um saldo de 614 empregos formais. Ou seja, maio apresentou um crescimento de mais de 105%, consolidando uma retomada consistente do mercado de trabalho regional.

Para o vice-diretor do Ciesp São João da Boa Vista, Adriano Fontão Alvarez, o bom desempenho da agropecuária continua sendo um dos pilares da economia local. “A força produtiva da região está diretamente ligada ao campo, que tem sustentado a geração de empregos formais mesmo em períodos de retração da indústria. O setor de serviços também tem demonstrado resiliência e potencial de absorção de mão de obra em diversas cidades”, afirmou Alvarez.

Região

São José do Rio Pardo foi o grande destaque de maio, com um saldo expressivo de 894 novas vagas de trabalho. O bom desempenho foi impulsionado principalmente pelo setor agropecuário, que respondeu por grande parte das contratações no município.

Espírito Santo do Pinhal ficou em segundo lugar, com 174 novos postos de trabalho. A cidade manteve a tendência de crescimento sustentado no setor de serviços. São João da Boa Vista criou 173 empregos formais em maio. O saldo foi puxado principalmente por contratações no setor agropecuário e de serviços.

Casa Branca e Aguaí apresentaram saldos mais modestos, com 21 e 11 novos empregos formais, respectivamente. Em Casa Branca, o setor agropecuário liderou as admissões, enquanto em Aguaí os destaques foram os setores de serviços e indústria.

Mococa e Vargem Grande do Sul registraram desempenho mais tímido. Mococa teve saldo negativo de 15 vagas, influenciado por demissões no setor agropecuário. Já Vargem Grande do Sul teve praticamente estabilidade, com saldo de apenas uma vaga.