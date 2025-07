Polícia Civil de Grama faz alerta sobre casos de golpe

A Polícia Civil de São Sebastião da Grama emitiu um alerta à população sobre o aumento significativo de casos de estelionato no município. Diversas modalidades de golpes vêm sendo registradas na delegacia local, causando prejuízos financeiros e transtornos às vítimas. A orientação é clara: atenção redobrada para não cair em armadilhas cada vez mais sofisticadas.

Um dos golpes mais comuns atualmente é o da falsa ligação bancária. Nele, o golpista se passa por funcionário de uma instituição financeira e convence a vítima a acessar o aplicativo do banco para supostamente cancelar uma compra não reconhecida. A partir daí, os criminosos induzem o usuário a fornecer dados sensíveis, como número do cartão, senha bancária, CPF e outras informações pessoais.

A Polícia reforça que nenhum banco entra em contato com clientes para solicitar dados confidenciais ou orientar o cancelamento de compras por telefone ou aplicativo. Esse tipo de abordagem é sempre um golpe. Ao receber esse tipo de ligação, o recomendado é desligar imediatamente e procurar, presencialmente, a agência bancária para verificar a veracidade das informações.

“Uma vez que a transferência ou depósito é concluído, a investigação para rastrear os responsáveis e recuperar o dinheiro é complexa e, muitas vezes, infrutífera”, explica a equipe da Polícia Civil. Por isso, a prevenção é a melhor forma de defesa contra o estelionato. Em caso de dúvidas, a recomendação é acionar a Polícia Militar ou comparecer diretamente à Delegacia de Polícia de São Sebastião da Grama para registrar ocorrência e receber as orientações adequadas.