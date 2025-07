Em Grama, polícia investiga furto a escritório de advocacia

A Polícia Civil de São Sebastião da Grama investiga caso de furto ocorrido no escritório de um advogado, no Centro. Segundo o relatado, na tarde do dia 9 de julho, a vítima constatou que seu gabinete havia sido invadido e, do interior, furtados eletroeletrônicos e outros objetos. Dois dias depois alguns dos itens furtados foram encontrados em uma residência sem moradores.

O proprietário do imóvel encontrou duas mochilas no prédio e acionou a Polícia Militar. O advogado foi ao local e reconheceu uma das mochilas como sendo sua. No interior da outra foram encontrados dois celulares, os quais igualmente foram reconhecidos pela vítima. A ocorrência foi registrada e o fato segue em investigação visando à identificação do autor do delito.