Matrículas do Vestibulinho ETEC acontecem dias 21 e 22 de julho

A Banca Organizadora IDECAN divulgou o novo cronograma do processo seletivo do Vestibulinho das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) para o segundo semestre de 2025. Os candidatos aprovados na 1ª chamada devem realizar a matrícula nos dias 21 e 22 de julho, com a entrega da documentação exigida.

A análise dos documentos será divulgada até as 15h do dia 23 de julho, por e-mail. Quem tiver pendências poderá solicitar correção ou envio complementar dos documentos dentro do prazo estipulado.

O processo seguirá com chamadas subsequentes nos dias: 24 de julho: Divulgação da 2ª chamada; 28 e 29 de julho: Matrícula da 2ª chamada; 31 de julho: Divulgação da 3ª chamada; 4 de agosto: Matrícula da 3ª chamada.

A organização reforça a importância de que todos os candidatos fiquem atentos aos prazos e acompanhem as comunicações enviadas por e-mail e SMS. A lista completa de documentos está no Manual do Candidato: vestibulinho.etec.sp.gov.br. Mais informações estão disponíveis no site oficial do Vestibulinho das Etecs.