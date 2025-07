Morador reclama de esgoto na Av. Bolonha

O esgoto que desce da Vila Santa Terezinha e passa pelo novo loteamento que está sendo feito perto da rodoviária, ao lado da Av. Antônio Bolonha, voltou a ser alvo de reclamação de um morador próximo ao local. O esgoto acaba sendo jogado em uma nascente de água que fica próxima da perua que vende suco de laranja e também incomoda os clientes que frequentam o local devido ao mau cheiro.

A reportagem do jornal esteve presente no começo desta semana e pode verificar a seriedade do problema. Os serviços do SAE foram requisitados e houve o desentupimento do esgoto, mas o morador questiona que uma solução definitiva precisa ser tomada.

Explicou que por ocasião de muitas chuvas ou quando a água das minas que tinham onde hoje é o loteamento são muitas, elas vão para a rede de esgoto, que acaba transbordando e o esgoto sendo lançado na Av. Bolonha. Também quando há entupimento da rede de esgoto, acontece do mesmo sair por “um cano ladrão” que colocaram provisoriamente e é levado para a nascente de água do outro lado da avenida.

“O ideal seria lançar o esgoto diretamente na rede maior de captação, que passa próxima ao local e também fazer um trabalho melhor de captação das águas das antigas minas e jogá-las no Córrego Santana”, indicou o morador.