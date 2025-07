Prefeitura de Grama realizou pinturas das quadras da cidade

A prefeitura de São Sebastião da Grama finalizou a reforma das quadras da entrada da cidade. O espaço recebeu nova pintura, instalação de alambrados e colocação de cestas de basquete, garantindo mais funcionalidade e incentivo à prática esportiva.

As melhorias nas quadras fazem parte de um conjunto de obras que visam transformar e valorizar a entrada do município. Entre as ações já realizadas no local estão a instalação de iluminação em led, a construção do muro de arrimo e a reforma da rodoviária.