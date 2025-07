Itobi padroniza as cores dos prédios públicos municipais

A Prefeitura do município de Itobi iniciou um trabalho de padronização visual dos prédios públicos do município. Segundo informações da administração municipal, cada unidade contava com uma identidade visual própria em gestões anteriores. Agora, todos os prédios estão sendo pintados seguindo um novo padrão estético, promovendo maior uniformidade e organização visual.

A iniciativa contempla diversos setores, como Saúde, Esportes, Assistência Social e o próprio prédio da sede administrativa. De acordo com a nova gestão, a nova pintura tem contribuído para valorizar os espaços públicos e tornar a cidade mais acolhedora para a população. As mudanças já podem ser vistas em vários pontos da cidade e refletem o compromisso com a melhoria da infraestrutura urbana.

Além da pintura, a prefeitura também destacou os avanços na limpeza urbana. As ações estão sendo intensificadas com o apoio da equipe do programa Pro-In, responsável pela manutenção e conservação das vias e espaços públicos.

Fotos: Prefeitura Municipal de Itobi