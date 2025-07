Arruamentos dão nova imagem ao lago do Zecão

Com o recente arruamento margeando o Rio Verde, do lado direito do novo reservatório de água que a prefeitura está fazendo nas áreas de várzea que pertenciam ao agricultor José Ribeiro de Andrade, mais conhecido como Zecão, já dá para se ter uma noção de como vai ficar o lago e seus arredores.

Desde que assumiu em janeiro deste ano, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) vem imprimindo um ritmo mais forte na conclusão da obra, com máquinas e caminhões da prefeitura trabalhando o dia todo, depois que o processo de escavação e retirada do barro e areia foram concluídos há pouco mais de um mês.

A construção do reservatório teve início na administração do prefeito Amarildo Duzi Moraes. Em junho de 2021, a Gazeta de Vargem Grande já anunciava a construção de mais duas represas pelo então prefeito, cujas obras seriam coordenadas pelo seu vice, Celso Ribeiro. Um lago seria construído nas terras da família Mello, do outro lado do asfalto que liga a São Sebastião da Grama e outro nas áreas de várzeas do Zecão.

O lago do Zecão está situado dentro do perímetro urbano da cidade, entre a Vila Polar e o Jardim São Paulo. Esta área de várzea do Rio Verde tem em torno de 100 mil metros quadrados, com capacidade de armazenar algo em torno de 700 milhões de litros de água, quase a mesma capacidade da Barragem Eduíno Sbardellini, que seria de 720 milhões de litros. Embora tenha uma área menor, sua profundidade em média seria de 7 metros, bem acima da Sbardellini que tem pouco mais de um metro.

Quem está no dia a dia tocando e fiscalizando os trabalhos, é o diretor do departamento de Serviços Urbanos e Rurais, Carlos Rabelo de Andrade, o conhecido Carlinhos. Nesta semana, dando prosseguimento aos trabalhos, sua equipe estava construindo o prolongamento da Rua Prudente de Moraes, do lado esquerdo do lago, fazendo a ligação ao entorno, contornando a Cerâmica São Paulo e chegando até ao ponto em que haverá a passagem para a Barragem Eduíno Sbardellini, na Av. Dom Tomás Vaquero.

A reportagem do jornal apurou que a rua deverá ter 16m de largura, com calçadas de lado medindo 3m cada e 10m para o leito carroçável, com vias para uso de bicicletas e carros e será asfaltada depois de pronta.

Do outro lado do lago, o prefeito Celso Ribeiro já determinou ao fiscal que a rua deverá receber areia no seu leito, sendo mais utilizada para que os futuros frequentadores do local façam suas caminhadas. Recentemente o prefeito postou em suas redes: “A cada dia que passa e os trabalhos avançam, é ainda mais perceptível a beleza deste lugar, que se torna mais um cartão postal da nossa Pérola da Mantiqueira”.

O prefeito disse ainda que no espaço que será disponível para caminhada ao redor do lago e o clima agradável pertinho da natureza, são especiais. “Além da preocupação com os recursos hídricos, cuja água após tratada, será também para servir a população”, disse Celso.

Pelo que pesquisou a reportagem do jornal, também será construída uma grade de proteção em uma parte do lago, no prosseguimento da Rua Prudente de Moraes, que será asfaltada; será feito um aterramento na parte final, próxima ao prolongamento da Rua 24 de Janeiro; haverá ainda um espaço para estacionamento de veículos neste local e a parte de arborização e colocação de grama num futuro próximo. Para conclusão das obras, o prefeito conta com verbas do governo, através da participação dos deputados que tenham vínculos com a administração municipal, como é o caso do deputado estadual Barros Munhoz, dentre outros.

