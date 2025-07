Prefeito nomeia Comissão Organizadora da 30ª Festa da Batata

Prefeitura de São João cancela EAPIC 225

Através de portaria publicada no Diário Oficial no dia 16 de julho, o prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) designou os membros da Comissão Municipal Organizadora da Festa da Batata 2025 e estabeleceu as atribuições de cada membro no acompanhamento da realização do evento.

Este ano o evento será promovido por empresa privada, selecionada por concorrência ou chamamento público, mediante permissão de uso precária e onerosa do Recinto de Exposições, com direito de exploração comercial do evento e responsabilidade pela estrutura, segurança, atrações e demais aspectos operacionais. Dentre as obrigações da Comissão, está acompanhar, fiscalizar e assessorar o processo, zelando pelo interesse público e pelas diretrizes administrativas para eventos públicos municipais.

De acordo com a portaria publicada na semana passada, a Comissão Organizadora ficou assim constituída: Presidente, Juliano Scacabarozi, vice-presidente, Guilherme Contini Nicolau; 1º tesoureiro, Carlos Eduardo Scacabarozi. Conselho fiscal: Eliane Aparecida Canela Bastoni, Guilherme Mansara Lopes da Silva, Luana Videira de Freitas, Marcos Roberto Barion, Márcio Osório Mengali, Gustavo Barbosa Leandrini; assessoria de imprensa: Angelino Teixeira da Silva Júnior e Maicon de Alcântara.

A coordenadoria de rodeio e cia, ficou assim constituída: Luís Carlos Prates, Alessandra Lodi; coordenadoria de palco e camarins: Maria de Lurdes Carril Cagnoni Dutra e membros Luciana Morandin Gambaroto Garcia e Rodrigo Bruno.

Chamamento deverá ser feito na semana que vem

De acordo com o presidente da Comissão Organizadora, Juliano Scacabarozi, a intenção é publicar já na semana que vem o chamamento para que os interessados possam tomar conhecimento de como será feita a festa, se habilitando para a mesma.

“O prefeito tem prioridade para que se realize a festa, portanto temos pressa em publicar o chamamento para que a empresa vencedora possa ter tempo hábil de se preparar para realizar a 30ª Festa da Batata de Vargem Grande do Sul”, comentou Juliano.

A Festa da Batata está prevista para ser realizada na última semana de setembro, coincidindo com o aniversário de Vargem Grande do Sul que acontecerá no dia 26 de setembro, uma sexta-feira, feriado municipal.

Juliano comentou que com o cancelamento da EAPIC, cuja festa seria realizada em agosto, há uma possibilidade maior de que empresas especializadas se interessam em realizar a Festa da Batata em Vargem Grande do Sul. “Estamos colocando alguns parâmetros no edital, como valor máximo do camarote, do preço dos ingressos, padrão das arquibancadas, da arena, como deverá ser a praça da alimentação, os shows voltados para a música sertaneja e estamos otimistas que uma empresa seja vencedora do certame atenda os requisitos da festa”, firmou Juliano.

Prefeitura cancela realização da EAPIC deste ano

Em comunicado publicado nesta segunda-feira, dia 21 de julho, no seu site oficial, a prefeitura municipal de São João da Boa Vista informou que estava cancelando a realização da Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de São João da Boa Vista (EAPIC) de 2025, afirmou: “Diante do fracasso do processo licitatório e considerando a exiguidade dos prazos legais necessários para a organização adequada do evento, a Prefeitura tomou a decisão de cancelar a realização da EAPIC em 2025”.

A prefeitura citou que em 17 de julho, promoveu processo licitatório visando à contratação de empresa especializada para a realização da EAPIC, incluindo a concessão de uso precário e direito de exploração comercial do Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo.

Embora nove empresas tenham manifestado interesse e participado do certame, nenhuma conseguiu atender integralmente aos requisitos estabelecidos no edital, resultando na inabilitação de todas as proponentes, o que levou à decisão de cancelar a realização da EAPIC 2025.

Diz o comunicado que o insucesso do processo licitatório evidencia uma questão estrutural que merece reflexão aprofundada. “A impossibilidade das empresas participantes em apresentar propostas que contemplassem o resgate das tradições agropecuárias revela o distanciamento do evento de suas origens históricas. Este resultado contraria diretamente um dos objetivos centrais da atual gestão: promover o retorno às raízes da EAPIC, valorizando a tradição que a consolidou como uma das exposições mais prestigiadas do país”, afirma a nota oficial.

Prossegue o comunicado dizendo que ao longo dos anos, observou-se uma transformação gradual do perfil da EAPIC, que progressivamente se afastou de seu propósito original de fomento aos setores agropecuário, industrial e comercial. “O foco excessivo na programação de shows musicais não apenas descaracterizou os objetivos fundamentais do evento, como também institucionalizou práticas questionáveis, como a distribuição de ingressos com finalidades políticas”, diz a nota.

Repensando o evento

Segundo a prefeitura, “Este momento de pausa representa uma oportunidade para repensar integralmente o modelo da EAPIC. É fundamental ressignificar o evento, reorganizando sua estrutura e alinhando-o às demandas contemporâneas, sem perder de vista sua essência histórica e seu papel no desenvolvimento econômico regional.

A Prefeitura compromete-se a utilizar este período para desenvolver um novo formato que honre a tradição da EAPIC, promova efetivamente os setores produtivos locais e atenda às expectativas da comunidade sanjoanense, garantindo que futuras edições reflitam verdadeiramente os valores e objetivos que fizeram deste evento um marco na região”, finaliza o comunicado da prefeitura.