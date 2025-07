Prefeito Zé da Doca recebe visita do deputado Luiz Fernando

O prefeito de São Sebastião da Grama, Zé da Doca (PSD) recebeu o deputado Luiz Fernando (PT). Durante o encontro, foram apresentados pedidos de recursos para investimentos em diversas áreas, visando melhorias e avanços para a população.

Na ocasião, o deputado também visitou as obras do novo posto de saúde no bairro Bela Vista, uma conquista viabilizada graças ao empenho do próprio parlamentar, em parceria com o ministro Paulo Teixeira.