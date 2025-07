Cerca de 500 produtores em Vargem podem ser beneficiados com o Plano Safra 25/26

O crédito agrícola com subsídios do governo federal, também conhecido como Plano Safra, deve beneficiar cerca de 500 produtores entre pequenos, médios e grandes, apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande junto à agência local do Banco do Brasil (BB), maior financiadora da safra agrícola no município, com destaque para o financiamento da produção de batata.

Neste ano, a expectativa é de através do Plano Safra 25/26, a agência financiar cerca de R$ 10 milhões nos dois primeiros meses, julho e agosto. O dinheiro ainda não chegou na agência, mas a previsão é que até o final do mês o dinheiro já esteja chegando nas mãos dos produtores. Os principais produtos a serem beneficiados são batata, soja, beterraba, cebola, cenoura e a bovino cultura de corte e leite.



Muito aguardado pelos produtores, pois é uma forma de conseguir verbas com juros mais baixos e melhorar a sua margem final de lucro, o anúncio do Plano Safra 25/26 começou no dia 30 de junho, com a agricultura familiar (Pronaf) sendo contemplada com R$ 78,2 bilhões em recursos. Também o Pronaf soma R$ 1,1 bilhão de Garantia/Safra; Proagro mais R$ 5,8 bilhões; Compras públicas mais R$ 3,7 bilhões, totalizando R$ 89 bilhões.

“Além do valor recorde, conseguimos manter taxas de juros acessíveis, especialmente para a produção de alimentos essenciais, mesmo em um cenário econômico desafiador”, disse em nota Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que é natural da vizinha Águas da Prata.

Para os médios e grandes produtores serão destinados R$ 516,2 bilhões, conforme adiantou o ministro da Agricultura Carlos Fávaro, totalizando o valor de R$ 594,4 bilhões para investimento dos produtores. Somando todos os valores, o total, conforme apurado na agência local do Banco do Brasil, é de R$ 605,2 bilhões a serem destinados a todos os produtores brasileiros.

Conforme consta no site do governo, o Plano Safra é um programa do Governo Federal criado em 2003 para ofertar recursos para o financiamento da atividade agrícola no Brasil que serve para apoiar o setor agropecuário. Ele oferece linhas de crédito, incentivos e políticas agrícolas para todos os tipos de produtores rurais, desde os familiares até os produtores mais profissionalizados.

“É um instrumento que contribui para o desenvolvimento sustentável da agropecuária, garante a segurança alimentar no mercado interno e incentiva a inovação tecnológica e a geração de emprego e renda no campo”.

Na agência local do Banco do Brasil, fora o Plano Safra, a agência investe cerca de R$ 30 milhões por semestre na agricultura, sendo referência na região quanto ao financiamento agrícola. Para a gerência local, tendo a documentação de propriedade em ordem, georreferenciamento, área verde regulamentada e não ter restrições no nome, o produtor não tem muitas dificuldades em acessar o financiamento do Plano Safra.

Com relação aos juros, a gerência local do BB informou que no geral os juros estão em torno de 15% ao ano, e no Plano Safra o pequeno produtor paga de 3% a 6% ao ano, o médio produtor em torno de 10% e os demais chega a 14%, o que constitui um incentivo para a produção agrícola contínua.

Pronaf e Pronamp

Vargem Grande do Sul é formada principalmente por pequenos e médios produtores, sendo o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) aquele que tem como objetivo oferecer apoio financeiro e técnico aos pequenos produtores rurais, especialmente àqueles que vivem em áreas rurais e que possuem renda familiar baixa. É voltado para a agricultura familiar e que possuem propriedades rurais de até quatro módulos fiscais.

O objetivo do Pronaf é incentivar o desenvolvimento rural sustentável, promover a inclusão social e econômica dos pequenos produtores rurais, garantir a segurança alimentar da população e fortalecer o setor agropecuário brasileiro.

Já o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) oferece apoio financeiro e técnico aos médios produtores rurais, que são aqueles que possuem propriedades rurais de quatro a quinze módulos fiscais. Ele também oferece linhas de crédito com juros abaixo do mercado e prazos de pagamento estendidos, assim como outras medidas de apoio e visa reduzir as desigualdades sociais e econômicas no campo e promover o desenvolvimento rural em todas as regiões do país.