Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu João Ferreira da Silva, aos 83 anos de idade, no dia 12 de julho. Residia na Vila Santa Terezinha; deixou a esposa Marcília Luiz Ferreira da Silva; os filhos Ronaldo e Márcio; as noras Rosa e Martha; a neta Lavínia; as irmãs Martinha, Nair, Helena e Lourdes; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Aparecido Moreira de Paula, aos 82 anos de idade, no dia 12 de julho. Residia na chácara Palmital em Divinolândia. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Leonardo Andrade Campos, aos 26 anos de idade, no dia 13 de julho. Seu sepultamento foi realizado no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Lucas Severo Queiroz, aos 36 anos de idade, no dia 13 de julho. Residia no Jardim Santo Expedito; deixou a mãe Francisca; os irmãos Felipe, José e Edivan; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 14 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Roberto da Cunha, aos 67 anos de idade, no dia 13 de julho. Residia na Vila Santana; deixou os filhos Elaine e Edimar; netos; bisnetos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Vera Lúcia Fabiano Machado, aos 57 anos de idade, no dia 13 de julho. Residia na Vila Santa Terezinha, deixou o marido João Luciano Machado; os filhos Rafael e William; as noras Tifane e Taís; os netos João Fernando e Liz; os irmãos Aparecida, Antônio, José Luís, Inês, Mariana, Marlene e Rita; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Antônio Cardoso, aos 81 anos de idade, no dia 13 de julho. Residia no Jardim Fortaleza; deixou a esposa Aurora dos Santos Cardoso, os filhos Cido, Vanderlei, Fábio, Isabel e David; a nora Patrícia, os netos Lucas, Letícia, Anelisa, Mateus, Marelisa, André, Felipe, Fábio Jr., Aldair, Alisson e Vitória; a bisneta Zoe; os irmãos João, Norberto, Albertina; e os sobrinhos Eliane, Flávio, Fabiano, João Jr. Juverlandi, Juliana, Renata, Roberta e Rita. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério Santo Antônio em Mogi Guaçu.

Faleceu Antônio Carlos Felisberto, aos 78 anos de idade, no dia 15 de julho. Seu sepultamento foi realizado no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Gualter Roberto Meira da Silva, aos 70 anos de idade, no dia 15 de julho. Residia no Jardim Primavera; deixou irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Adélia Modena Ramazotti, aos 73 anos de idade, no dia 15 de julho. Residia na Vila Polar; deixou o marido Moacyr Ramazotti; a filha Rita de Cássia; o genro José Renato; as netas Fábia e Fernanda; a bisneta Elisa; irmãs e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Santo Ribeiro, Santinho como era conhecido, aos 77 anos de idade, no dia 16 de julho. Residia na Cohab VI, era viúvo de Isabel de Fátima Ribeiro; deixa o filho Israel Ribeiro; netos; bisnetos; e irmão. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério Parque das Acácias.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Faleceu o fotógrafo Petronilho dos Santos

Faleceu no sábado, dia 12 de julho, o fotógrafo Petronilho dos Santos, aos 90 anos de idade. Uma das referências históricas da fotografia em Vargem Grande do Sul, Nilo, como era conhecido, no auge da fotografia em décadas passadas, foi um dos mais requisitados da cidade para cobrir importantes eventos, casamentos, batizados, festas e personalidades.

Nascido no dia 22 de setembro de 1934 em São José do Rio Pardo, Nilo se mudou para Vargem no ano de 1954, quando tinha 20 anos de idade. Ele se casou com Maria de Lourdes Daniel dos Santos, de quem era viúvo e com quem teve duas filhas, a professora aposentada Regina Célia dos Santos e a psicóloga Ana Maria dos Santos, já falecida.

Numa reportagem realizada pela Gazeta de Vargem Grande em 2020, quando se aposentou do seu trabalho como fotógrafo, Nilo contou que como já trabalhava com fotografia em sua cidade natal e depois continuou com o ofício em Vargem. Desde sua juventude ele já fotografava. Além disso, era músico e durante muitos anos tocou na orquestra Melodia, de São José do Rio Pardo.

Contando sua história ao jornal, ele relatou que desde os seis anos de idade já mexia com fotos, por isso aos sete anos já tinha um patrão, o fotógrafo Nélson Consolo, o qual o ajudou muito e lhe ensinou tudo o que sabia sobre fotografia. Nilo trabalhou com Nélson até se mudar para Vargem e montar o seu próprio estúdio fotográfico na cidade.

Sobre as fotografias que mais gostou, ele disse à Gazeta na época que era difícil escolher. “Tem tantas. Fotografei tanta gente que não consigo uma favorita. Muitas personalidades e até pessoas de poder”, disse na ocasião. Sobre profissionais que ele admirava, Nilo falou sobre Armando Bernardes da extinta Rede Manchete e Jorge Toroqui do Cruzeiro, duas personalidades que conheceu e em seguida começou a trabalhar com reportagem, considerando-os como seus padrinhos de profissão.

Em seus 65 anos trabalhando como fotógrafo na cidade, Nilo registrou várias festas, batizados, casamentos, além de realizar a cobertura de visitas oficiais de governadores, deputados, entre outros. Em Vargem, ele foi muito amigo do monsenhor Celestino Cabrera Garcia, do comerciante e provedor do Hospital de Caridade Antônio Coury, e também do ex-prefeito municipal Huber Brás Cossi, todos já falecidos.

Nilo foi homenageado pelo Rotary Club no dia 21 de outubro de 2014, recebendo o título de Profissional do Ano e em 2 de dezembro de 2021, recebeu o troféu Turíbio dos Santos, por ocasião das comemorações do Dia da Consciência Negra.

Na entrevista concedida ao jornal há cinco anos, Nilo disse que o que mais o teria emocionado nestes anos todos de profissão, foi um acidente de automóvel no qual faleceram cinco meninas e ele fotografou o ocorrido. Petronilho dos Santos juntamente com os fotógrafos Virgílio Forlin, Agenor Pereira, dentre outros, tiveram grande importância histórica também, ao registrarem com suas câmeras e profissionalismo, o cotidiano de Vargem Grande do Sul.

Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a professora Vânia Fernandes

Faleceu no último domingo, dia 13 de julho, a professora Vânia Aparecida Fernandes, aos 59 anos de idade.

Vânia residia no Centro, era solteira, estava internada no Hospital de Caridade em tratamento. Deixou o pai José Fernandes; a filha Marina Fernandes Lima de 17 anos; sobrinhos; familiares; amigos e muitos alunos.

Vânia sempre se dedicou à educação em Vargem Grande do Sul, ganhando o respeito na sua área pelo trabalho que desenvolvia. Foi professora, vice-diretora na escola Benjamin Bastos; foi professora e vice-diretora da Escola E.E Achiles Rodrigues, onde também foi diretora da Escola da Família. Participou do importante projeto Profic, junto à E.E Alexandre Fleming, onde também exerceu o cargo de vice-diretora.

Como voluntária participou dos Projetos Interior na Praia e Redescobrindo o Interior com crianças carentes.

Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos em Itobi

Faleceu Iolanda do Nascimento Tonhosolo, aos 82 anos de idade, no dia 7 de julho. Deixou o marido José Tonhosolo; os filhos Maria Cristina, Regina, Claudinei e José Antônio; nora; genros; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 7, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Benedita Pereira Plates, aos 84 anos de idade, no dia 7 de julho. Deixou a filha Jovelina; o genro Benedito Vitor; os netos Daniel, Marcelo e Patrícia; e os bisnetos Gustavo, Júlia e Lara. Seu sepultamento foi realizado no dia 7 de julho, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Maria Aparecida de Souza Satorre, aos 84 anos de idade, no dia 10 de julho. Deixou os filhos Edna, Edvaldo, Maria José e Mariana Inês; era mãe também de Edson e Denilson – já falecidos; deixou nora; genros; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 10, no Cemitério Municipal de Itobi

Faleceu José Luiz Molina, aos 75 anos de idade, no dia 17 de julho. Deixou a esposa Nilce Aparecida Ortiz Spinoza Molina; os filhos Ricardo e Fernanda; nora; genro; e os netos Joaquim e Helena. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério Municipal de Itobi.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Lourdes Mascarin Forti, aos 88 anos de idade, no dia 13 de julho. (Mãe do Devan). Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Silvia Helena de Andrade Blazzi, aos 61 anos de idade, no dia 14 de julho. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Adelmar Presti Rosa, aos 76 anos de idade, no dia 17 de julho. (Mãe do Dionísio e do Daniel da ambulância). Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Antônio Donizeti Evangelista, aos 60 anos de idade, no dia 10 de julho. Deixou a esposa Adriana Marchi Evangelista; os filhos Marina e Gustavo; os irmãos Maurílio, Terezinha, Jairo, Carlos e Ângela; cunhados e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 11 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Francisco Ferreira, aos 69 anos de idade, no dia 11 de julho. Deixou os filhos Carlos e Rene; os irmãos Benedita, Aparecido, Valdevino e Sônia; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 12 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Aparecida da Silva, aos 83 anos de idade, no dia 11 de julho. Deixou os filhos José Carlos, Sueli e Luzia; era mãe também de Maria Helena – já falecida. Deixou ainda noras; genros; netos; bisnetos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 12 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Jesuina Santos Cipollini, aos 76 anos de idade, no dia 13 de julho. Deixou o marido Benedito Cipollini; o filho Robson; era mãe também de Anderson – já falecido. Deixou ainda a nora Cíntia e a neta Alana. Seu sepultamento foi realizado no 13 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ângela Nogueira Dias, aos 87 anos de idade, no dia 17 de julho. Deixou os filhos Maria Helena, Ana, Meire, Rose, Marilza e Edgar; noras; genros; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Municipal de Tambaú.

Faleceu Ilda Angelini Leite, aos 75 anos de idade, no dia 17 de julho. Deixou os filhos Carlos, Izabel e Silvia; genros; os netos Sophia, Gabriel, Carol e João Vitor. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Municipal de Casa Branca.