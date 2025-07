Sicredi Dexis deve liberar R$ 4,2 bi em crédito rural no Plano Safra

Conforme consta no seu site, a Sicredi Dexis vai disponibilizar R$ 4,2 bilhões em crédito rural no Plano Safra 2025/26. Os recursos estão disponíveis para produtores do Paraná e São Paulo, onde a cooperativa atua.

Deste valor, serão disponibilizados R$ 3,5 bilhões em linhas de custeio e comercialização e outros R$ 700 milhões para investimentos. Os recursos poderão ser contratados para produtores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor (Pronamp) e demais produtores.



A agência Sicredi Dexis de Vargem Grande do Sul tem forte atuação no setor agropecuário do município, atendendo cerca de 300 agricultores da cidade. Todas as culturas praticadas no município e região são contempladas, com destaque para a batata, além da beterraba, cebola, cenoura, dentro os horti. Nos cereais, a agência financia produção de soja, milho, sorgo, feijão, trigo, fazendo custeio e investimento para todas as culturas.

A reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande entrevistou o gerente agro da agência de Vargem, o agrônomo Pedro Bertoletti e este informou que já estão sendo analisadas as propostas dos produtores e assim que os recursos do Plano Safra 25/26 estiverem à disposição na agência, os contratos serão liberados.

Explicou que as linhas são para custeio agrícola e de investimento agropecuário, como irrigação, placas solares, financiamento de máquinas e equipamentos, renovação de pastagens, aquisição de matrizes e também de gado de corte, além de outras necessidades apresentadas pelos produtores.



A questão da forte presença da bataticultura no município e os produtores clientes da Sicredi Dexis de Vargem, tornam a agência uma das referências da região na questão de investimento agrícola, com a agência atendendo todos os produtores, desde os pequenos, até os maiores, através de programas como o Pronaf, o Pronamp e demais produtores que utilizam recursos do Plano Safra.

Este ano, como incentivo aos produtores, a Sicredi Dexis está usando dinheiro do governo federal, que são subsidiados, para financiar tratores na linha Pró-trator, com financiamento do maquinário que terá um desconto de R$ 50 mil, sendo parcelado em até 7 anos, com parcelas anuais a juros mais baratos.