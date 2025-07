Preço da batata continua em queda

Safra 2025 preocupa produtores da região de Vargem Grande

Últimos dados colhidos junto ao Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada-Cepea, da ESALQ, mostram que os preços da batata tipo ágata especial estão em queda nos mercados atacadistas desde meados de junho deste ano. Segundo o levantamento feito pela Equipe de Hortifruti do Cepea, um dos motivos seria a oferta do tubérculo pela região de Vargem Grande do Sul, que iniciou sua safra e acabou intensificando a disponibilidade do produto no mercado doméstico.



Outro fator apontado pelo menor preço da batata, é que além de Vargem Grande do Sul, “o Sudoeste Paulista segue em ritmo forte de colheita, e atacadistas declaram também que há bastante batata entrando do Sul e Cerrado Mineiro, além de Cristalina (GO)”.

Na pesquisa feita entre os dias 7 a 11 de julho, mostram que as cotações da batata tipo ágata especial tiveram médias de R$ 42/saco de 25 kg no atacado de São Paulo, com forte baixa de 20,4% frente à do período anterior. “No atacado de Belo Horizonte (MG), a média de negociação foi de R$ 39/sc, recuo de 23%, e no do Rio de Janeiro, de R$ 41/sc, baixa de 20,4%. Para as próximas semanas, a tendência é de que a oferta siga avançando, já que o pico da safra de inverno deve ser atingido somente entre agosto e setembro. Fonte: Hortifrúti/Cepea (www.hfbrasil.org.br)”.