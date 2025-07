Reflexos dos preços baixos são sentidos em Vargem

Uma das principais regiões a fornecer batata de inverno nesta época do ano a todo o Brasil, os produtores de Vargem e região estão muito preocupados com a safra deste ano. Segundo apurou a reportagem da Gazeta de Vargem Grande, o custo para se produzir um saco de batata de 50kg estaria em torno de R$ 75,00, a depender do produtor e hoje o produtor estaria recebendo algo em torno de R$ 30,00 a R$ 40,00 o saco pago na roça.

Só para que os leitores possam entender a dimensão do prejuízo, no ano passado a mesma saca chegou a ser paga ao produtor em torno de R$ 200,00 no início da safra, conforme matéria feita pelo jornal. Apesar de variar muito os valores até o final da safra previsto para fins de outubro, a expectativa é que vai ser um ano ruim para os produtores que vinham de uns três anos de ótimas safras.

Entre as possíveis causas da queda dos preços, estaria o clima favorecendo a alta produtividade, outras regiões que ainda não terminaram suas colheitas, atrasando a retirada do produto do solo devido aos baixos preços, como no Sul do país e outras regiões, causando excesso de ofertas no mercado e o público consumidor que poderia estar comprando menos batata nos supermercados.

Em Vargem Grande do Sul, em um dos estabelecimentos pesquisados pela reportagem do jornal, o preço do kg da batata estava custando R$ 3,99, sendo que ela já chegou a custar ao consumidor R$ 5,99 o quilo. O jornal apurou que o consumo de batata está normal no estabelecimento.

Nas máquinas que beneficiam batatas em Vargem, também é sentido a queda dos preços e a baixa procura pelo serviço. O empresário Marconi de Jesus Andreatto, sócio proprietário da Beneficiadora de Batata Santana, que trabalha mais com o segmento da batata para as indústrias, disse que o movimento é bem diferente do registrado no ano passado. “Está começando agora a safra, a batata Atlantic para a indústria que beneficiamos está a R$ 100,00 a saca de 50kg pronta na máquina. É um mercado diferente, com preços de contrato, mas o movimento ainda é lento em relação ao ano passado”, comentou.