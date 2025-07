Produtores já enfrentam prejuízos mesmo com clima favorável

A safra de batata de 2025 mal começou e já traz preocupação para os produtores da região. Em Vargem Grande do Sul, conhecida nacionalmente pela expressiva produção do tubérculo, o preço da saca pago ao produtor é considerado insuficiente até para cobrir os custos de produção.

Marcelo Ismael Cazarotto, agricultor local que cultiva batatas ao lado do pai, cunhado, irmã, sobrinha e esposa, relata que esperava um cenário diferente neste início de safra. “Eu achava que o início seria melhor e depois piorava, porém está ruim desde o início”, lamenta.



Neste ano, a família Cazarotto plantou 650 hectares e segue apostando na mecanização como forma de reduzir custos operacionais. “Já estou há anos com colheita mecanizada. A colheita manual será basicamente só nos campos de semente”, explica Marcelo.

Apesar do clima considerado favorável no geral, as primeiras áreas plantadas enfrentaram temperaturas mais altas do que o ideal, o que comprometeu parte da produtividade. “O calor no início trouxe problemas fisiológicos e também doenças que afetaram a qualidade e reduziram a produção”, detalha o agricultor.



O valor atual de R$ 35,00 por saca representa prejuízo direto ao produtor. De acordo com Cazarotto, os custos de produção não se sustentam nesse patamar, acendendo o alerta para a viabilidade econômica da atividade. “Com esse preço, não tem como. Dá prejuízo”, reforça.

A expectativa do setor é de que o mercado reaja nas próximas semanas, mas o início de safra já deixa claro o desafio de manter a rentabilidade em um cenário de custos crescentes e preços baixos.