Bispo Dom Eugênio encerra hoje Novena de Sant´Ana

No encerramento da Novena à Padroeira Sant´Ana, neste sábado, dia 26, dia a Ela consagrado, será celebrada uma missa pelo bispo diocesano Dom Eugênio Barbosa Martins, com o tema “A esperança em tempos difíceis”.

A Novena de Sant´Ana, que teve início no dia 17 de julho, reuniu um grande número de fiéis e párocos da cidade e região e fecha com chave de ouro na Igreja Matriz de Sant’Ana, onde será celebrada neste sábado, a missa em sua homenagem.

Quermesse de Sant´Ana encerra neste final de semana

A tradicional quermesse em homenagem à Padroeira da cidade, a Senhora Sant´Ana, que teve início no começo do mês de julho, tem seu encerramento neste final de semana com muitas atividades acontecendo no largo da Igreja Matriz.

Neste sábado, dia 25, a quermesse será realizada após a missa que será celebrada às 17h. Em seu último dia, neste domingo, dia 27, a quermesse acontece a partir das 10h, sendo encerrada com a tradicional Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, não havendo quermesse à noite.

A programação conta com diversas barracas e pratos típicos de quermesse, incluindo o lanche de pernil, macarrão e outras deliciosas opções de pratos típicos. Toda a renda arrecadada na festa será revertida para a reforma do Centro Pastoral São Benedito.