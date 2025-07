Pioneiros confirmam 1975 como sendo a 1ª Romaria

Há também dois relatos históricos importantes que merecem ser mencionados visando restabelecer de fato a realização da primeira Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. O primeiro deles é de uma entrevista feita pela Gazeta de Vargem Grande em 24 de julho de 2004 com o romeiro Rubens Claro Ribeiro, o conhecido Rubão, já falecido. Rubão foi um dos mais importantes integrantes da romaria e dela participou desde a sua primeira edição, até seu falecimento em 2016.



Ele tinha 40 anos quando participou da primeira romaria e disse não esquecer daquele momento, pois foi ele que deu a largada, indicando o trajeto a ser seguido pelos poucos cavaleiros que iniciavam em 1975, uma procissão de devoção e fé. Ele estava presente no histórico momento em que 10 cavaleiros, que formavam a Comissão de Frente e, foram até a prefeitura municipal onde o prefeito Huber Braz Cossi entregou as bandeiras do Brasil, de São Paulo e de Vargem Grande a três cavaleiros e depois se dirigiram até a então pequena igreja de Santo Antônio, na Vila Polar, onde receberam o estandarte de Sant’Ana (aqui já há uma contradição entre o que disse Huber em 1994, que os romeiros receberam o estandarte de Sant’Ana na Igreja Matriz, mas os dois relatos confirmam a mesma história ocorrida em 1975) e desceram pelas ruas daquele bairro até a Igreja Matriz, no centro da cidade, para receber as bençãos da Santa Padroeira da cidade, naquele distante 27 de julho de 1975.



Marcou também no romeiro, a cerimônia do Cruzeiro, onde os romeiros carregaram a cruz de Jesus Cristo da Igreja Matriz até a de Nossa Senhora Aparecida. Para ele, a Romaria começou a ganhar força já na sua segunda edição, quando o jornal “A Folha de São Paulo” esteve na cidade registrando os acontecimentos e o entrevistou.



Também na edição do dia 24 de julho de 2004, quando se comemorou os 30 anos da romaria, houve a entrevista com o romeiro Clóvis Aparecido de Melo, que mostrou uma das poucas fotos feitas naquele dia, tirada pelo fotógrafo Agenor Pereira, em que ele aparece montado e na sua cela está pregada a primeira flâmula feita na ocasião, que foi vendida para arrecadar fundos para levantar dinheiro para a compra do Cruzeiro que foi erguido junto à Igreja N. Sra. Aparecida.



Ele recordou os nomes de muitos dos romeiros que estavam presentes naquela primeira romaria criada pelo prefeito Huber Braz Cossi, que teve a presença marcante de monsenhor Antônio David, da paróquia de São João da Boa Vista, que estava substituindo monsenhor Celestino C. Garcia, que estava naquela ocasião em viagem à Espanha.



Com o frescor dos sete anos da realização da primeira Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, a primeira edição da Gazeta de Vargem Grande fala o seguinte: “Há 7 anos, em 1975, realizava-se a 1ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, organizada por um grupo de cavaleiros, fiéis de Sant’Ana, que propuseram a erguer um novo Cruzeiro na cidade, em lugar do antigo. Esta primeira Romaria contou também com um grande número de pedestres que acompanhou o Cruzeiro até a Igreja de N. Sra. Aparecida, onde ele está até hoje e é ponto de parada obrigatória em todas as Romarias”.



Se formos basear nos fatos e provas, conclui-se que de fato a primeira Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana aconteceu em 1975, não havendo provas de que ela teria ocorrido em 1974. Não há jornais da época relatando o acontecimento. Também é certo que neste ano, 1974, todo o empenho do prefeito municipal Huber Braz Cossi e seu entorno, deveria estar voltado para a realização da festa do Centenário, que marcou a cidade e aconteceria no dia 26 de setembro de 1974, quase dois meses após a suposta primeira Romaria que teria sido realizada neste ano.

Embora possível, seria difícil naquele ano a prefeitura com as dificuldades da época, realizar duas festas com tamanha envergadura em um espaço de tempo tão pequeno. Até prova em contrário, é quase certo que em 1974 não tenha ocorrido nenhuma romaria dos cavaleiros na cidade, mas sim, no ano seguinte, em 1975 e dado o passar dos anos, os pioneiros podem ter confundido as datas.

Também há de se questionar por que o prefeito Huber Braz Cossi faria uma primeira Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana em 1974, inauguraria o Cruzeiro e só no ano seguinte faria oficialmente a 1ª Romaria, dando prosseguimento à mesma? O mais lógico é que feito a primeira em 1974, faria a segunda em 1975 e assim por diante. Não foi isso que aconteceu, pois as Romarias de Sant’Ana passaram a ser contadas a partir de 1975.