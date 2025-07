5° Dia de Campo de Batata realizado pela Unifeob reuniu estudantes e Agronegócio da região

A quinta edição do Dia de Campo da Batata da Unifeob reuniu estudantes, professores, empresas, associações e representantes do agronegócio, no dia 12 de julho, na Fazenda Escola da universidade, em São João da Boa Vista, para a divulgação de inovações na bataticultura, com foco em tecnologia, aprendizado prático e networking. Entre as entidades participantes estavam a Cooperativa dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul, a Associação dos Bataticultores da Região de Vargem Grande do Sul (ABVGS) e a Associação Setembro.

A iniciativa, promovida pelo curso de Agronomia da Unifeob em parceria com empresas do setor, proporcionou aos participantes um dia de troca de conhecimento e experiências. O 5º Dia de Campo da Batata contou com palestras, visitas aos campos de produção, e exposição de produtos e serviços relacionados ao cultivo da batata.

Kika Figueiredo, pró-reitora de negócio da Unifeob, afirmou que o Dia de Campo é um evento significativo para a escola do agro. “A estruturação do evento começa em maio, com o plantio da área. Esse processo envolve todos os estudantes e professores do curso de agronomia para que desenvolvam um aprendizado significativo e utilizem a estrutura do campo da batata para desenvolver competências técnicas do segmento agronômico”, afirmou em reportagem divulgada pela Unifeob.

Para Giuliano Costa, engenheiro agrônomo da Cooperbatata, o Dia de Campo vem mostrando resultados bastante positivos e enaltecendo a bataticultura da região, além de seu caráter social. Para ele, o evento fortalece agronomicamente e tecnicamente o dia a dia do produtor e no decorrer dos próximos anos só tem a fortalecer e trazer mais tecnologia e novidades. Giuliano também lembrou que a lucratividade da área cultivada para o Dia do Campo, é revertida à Associação Setembro, que auxilia entidades de assistência social.

José Rodolfo Brandi, coordenador do curso de engenharia agronômica da Unifeob destacou a evolução do evento, que chegou à sua quinta edição. “Esse foi um ano que nos surpreendeu pela qualidade do campo, não que os outros não tenham sido, mas esse ano evidencia a qualidade e o trabalho já desenvolvido há cinco anos. O quanto isso também fortalece, as empresas sempre participando, a busca de novas empresas conosco e um portifólio de informação aqui, que é uma bagagem referente à cultura da batata. Pouquíssimos lugares a gente encontra isso”, observou.

Akemi Fernandes, embaixadora do curso de engenharia agronômica da Unifeob, pontuou que o Dia de Campo é muito significativo. “Gera oportunidades para os alunos e networking com as empresas, o que pode proporcionar eventuais estágios e até empregos para os estudantes”, ponderou.

Fotos: Unifeob