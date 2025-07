Editorial: A força da fé que cavalga com a tradição

Em tempos em que a modernidade parece atropelar os costumes e a rotina do campo cede cada vez mais espaço à urbanização, é nas nossas tradições religiosas que Vargem Grande do Sul se reencontra com suas raízes e reafirma sua identidade. É nesse contexto que se insere a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, evento que ultrapassa o ato devocional para se tornar símbolo vivo da nossa cultura, fé e união entre passado e presente.

Neste final de semana, nossa cidade será novamente palco desse espetáculo de religiosidade e tradição. Cavaleiros e amazonas, vindos de diversas partes de nossa cidade e também da região, se reunirão no largo da Igreja de São Joaquim para as bençãos iniciais e seguirão em comitiva pelas ruas da cidade, montados com orgulho e respeito, rumo ao Cruzeiro situado na Igreja de N. Sra. Aparecida, onde serão novamente abençoados e também realizarão o beija-fitas. Depois, mais bençãos na Praça da Matriz, onde está a Igreja da Senhora Sant’Ana, dedicada à santa padroeira da cidade. Mais do que uma jornada física, trata-se de um percurso espiritual, marcado por promessas, agradecimentos e esperança.

A Romaria, porém, não se limita ao seu valor religioso. Ela movimenta a economia local, atrai visitantes, fortalece o turismo da cidade e promove o encontro entre gerações. Velhos tropeiros mostram seus valores aos jovens; moradores enfeitam as ruas; pessoas vão à praça Central onde várias atrações os aguardam e o comércio colhe bons resultados. É a cidade que se envolve, se transforma e se reconhece nesse momento coletivo.

Mas é preciso lembrar que essa celebração exige também responsabilidade. O respeito aos animais, a segurança dos participantes e o cuidado com o meio ambiente são compromissos que devem caminhar lado a lado com a fé. Preservar a integridade da Romaria é garantir sua continuidade e seu valor simbólico para as próximas gerações.

Assim, ao ver passar os cavalos enfeitados e os chapéus erguidos ao céu, mais do que aplaudir uma tradição, que possamos compreender seu significado mais profundo: a Romaria é o testemunho de um povo que acredita, que honra sua história e que, com passos firmes — mesmo que sobre quatro patas — segue em frente com fé e dignidade.