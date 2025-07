Painel: Encontro com Baleia Rossi

Deputados destinam R$ 600 mil para a saúde

Durante sessão extraordinária realizada no início deste mês, dia 2 de julho, os vereadores aprovaram a abertura de Crédito Adicional Especial para contabilização das emendas de vários parlamentares estaduais, totalizando R$ 600 mil, para aquisição de exames de imagens e exames laboratoriais.

Deputados que realizaram as emendas

Os deputados que fizeram as emendas para a saúde do município foram: deputada estadual Bruna Furlan (PSDB), no valor de R$ 150 mil; deputado estadual Rafael Saraiva (UNIÃO), valor de R$ 100 mil; deputado estadual Jorge Caruso (MDB), valor de R$ 250 mil e deputado estadual Paulo Fiorilo (PT), valor R$ 100 mil.

Vereadores aprovaram desafetação de áreas

Também na mesma sessão do dia 2 de julho, os vereadores aprovaram dois projetos do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) desafetando áreas que eram para fins de implantação de sistema de lazer, destinando-os para a construção de moradias populares.

Minha Casa Minha Vida

Um dos terrenos tem por finalidade a construção de 50 unidades habitacionais de interesse social através do Programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. As casas serão construídas em uma área de 12.655,37m², localizada no Jardim Canaã. O valor da verba que o governo federal destinará ao projeto é de R$ 6.600 milhões e cada moradia custará R$ 130 mil.

Programa Vida Longa

Outra área desafetada é o terreno destinado também ao sistema de lazer junto ao Jd. Paraíso II, medindo 6.849,852m2, que será destinado ao Programa Vida Longa, que tem como objetivo garantir moradia digna, segura e adaptada a pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social. Serão 28 unidades habitacionais, direcionadas a idosos com 60 anos ou mais.

Encontro com Baleia Rossi

Esta semana o prefeito Celso Ribeiro e seu vice Guilherme Nicolau se reuniram com o deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB para tratar de assuntos em diversas áreas. Celso se disse otimista com a possibilidade de uma verba para um grande investimento na área de meio ambiente e segurança hídrica da cidade. Possivelmente se trata de investimentos na construção do Parque Linear do Rio Verde. O prefeito disse que em breve haverá mais informações a respeito.