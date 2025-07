Renovias inicia recuperação de 343 kms de pavimento em toda região

Trabalhos que também contemplarão vias que passam por Vargem Grande do Sul, seguem até fevereiro de 2026

A Renovias, concessionária responsável por rodovias na região de Vargem Grande do Sul, dá andamento em uma extensa obra de recuperação de pavimento em toda a extensão de sua malha viária. As intervenções, que tiveram início em junho, acontecem em diversos trechos, incluindo em Vargem, somando 343 quilômetros do total administrado pela concessionária através do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo.

O projeto de recuperação do pavimento será executado nas rodovias SP-215 (Vargem Grande do Sul-Casa Branca), SP-340 (Campinas-Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu-Águas da Prata), SP-344 (Aguaí-Vargem Grande do Sul) e SP-350 (Casa Branca-São José do Rio Pardo).

Segundo o informado pela empresa, o investimento previsto é de R$ 197 milhões. Os trabalhos, que irão envolver cinco empresas terceirizadas e cerca de 300 trabalhadores, começam entre os kms 200 e 172 (sentidos Norte e Sul) da Rodovia Deputado Mário Beni (SP-340), entre Mogi Guaçu e Aguaí, das 7h às 17h. Neste trecho, a obra deverá ter duração de 10 a 15 dias.

Até fevereiro de 2026 – quando o projeto de recuperação do pavimento deve ser concluído – a Renovias espera ter recuperado mais de 1,5 milhão de metros quadrados de pavimento, com a aplicação de mais de 120 mil toneladas de massa asfáltica.

Asfalto borracha

Um dos insumos utilizados para a produção da massa asfáltica será o cimento asfáltico de petróleo (CAP) modificado com borracha de pneus inservíveis, conhecido como Asfalto Borracha. Com o uso desse produto, cerca de 150 mil pneus inservíveis, serão reutilizados, propiciando o reaproveitamento e, portanto, uma destinação ambiental responsável.

O projeto reestabelece a vida útil do pavimento, desgastado pelo tempo e tráfego de veículos. O objetivo é garantir total conforto e segurança aos clientes da rodovia, conforme ressaltou a empresa em comunicado à imprensa.

“A obra de recuperação do pavimento reflete nosso compromisso com a qualidade e a segurança das rodovias que fazem parte da malha viária da Renovias. Ela proporciona não apenas uma melhor viagem para os motoristas, mas também é fundamental para garantir a segurança dos nossos clientes. Nosso objetivo é que haja o menor impacto possível para os motoristas, com conforto, fluidez no tráfego e segurança viária para quem trafega e para quem irá trabalhar ao longo do trecho”, ressaltou Francisco Coimbra Rocha, responsável pela Administração de Obras e Conservação da Renovias.

Trabalho noturno

Desde o dia 14 de julho, a concessionária tem feito os serviços de manutenção na massa asfáltica no período noturno, entre 22h e 5h. Duas equipes estão distribuídas na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), uma no km 140, pista Norte (sentido interior), em Santo Antônio de Posse, próximo ao Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) de Holambra, e outra no km 172, pista Sul (sentido São Paulo), em Mogi Guaçu.

A previsão é que a conclusão dos dois trechos leve dois meses. Durante a obra, haverá reforço da sinalização em todo o trecho impactado. A concessionária informa que poderá ocorrer lentidão devido a eventuais bloqueios de faixas, mesmo em um horário em que a rodovia recebe menos veículos se comparado ao período diurno.

Por isso, os motoristas precisam circular com velocidade reduzida, ter atenção à sinalização viária e respeitar as orientações dos operadores de tráfego.

Balanço

Desde o dia 9 de junho, quando os serviços foram iniciados, a Renovias promoveu a recuperação do pavimento entre os kms 172 e 200 (sentidos norte e sul) da Rodovia Deputado Mário Beni (SP-340), entre Mogi Guaçu e Aguaí, e do km 200 ao 234, sentidos norte e sul, da Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), entre os municípios de Aguaí e Casa Branca.

Até o momento foram utilizadas 11 mil toneladas de massa asfáltica para a manutenção do pavimento. A concessionária aplica o cimento asfáltico de petróleo (CAP) modificado com borracha de pneus inservíveis, conhecido como Asfalto Borracha. Com o uso desse produto, cerca de 150 mil pneus inservíveis serão reutilizados até 2026, propiciando o reaproveitamento e, portanto, uma destinação ambiental responsável.

“O início das obras noturnas é uma fase essencial do nosso projeto de recuperação do pavimento. Embora o horário das obras noturnas, entre 22h e 5h, seja um período de menor movimento na rodovia, é fundamental que todos os motoristas fiquem atentos à sinalização e respeitem as orientações de segurança, a fim de proteger não apenas a vida dos trabalhadores, mas também a segurança de todos que trafegam pela malha viária. A recuperação do pavimento não é apenas uma questão de infraestrutura, ela visa garantir uma experiência de viagem mais segura e confortável para todos os clientes da Renovias”, afirmou o engenheiro Francisco.

Frentes de Trabalho

A obra irá mobilizar até 10 equipes de trabalho de forma simultânea para execução das atividades, passando por times de recuperação do pavimento, implantação de sistema de drenagem e sinalização horizontal.

Para a recuperação do pavimento, todo o trecho em obras contará com a fiscalização das equipes de inspeção da Renovias e do Policiamento Rodoviário. Alertas também serão veiculados nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs), além de informações no site da concessionária.