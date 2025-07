Muitos gols marcaram rodada do Campeonato de Veteranos

A quarta rodada do Campeonato de Futebol Amador Veteranos registrou um total de 11 gols, nas quatro partidas disputadas no último final de semana, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. O torneio é realizado pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul.

A primeira partida realizada no sábado, dia 19 de julho, foi a vitória de 2 a 0 do Paraná sobre o Máster Vargem. Na sequência, o Palmeirinha, fez 3 a 0 no Esporte Clube São Marco. Já no domingo, dia 20, o Ajax venceu o Liverpool por 3 a 1 e no último jogo da rodada, o Sambaí.com fez 2 a 0 no Vila Rica F. C.

As equipes que representam Vargem são: Sambai.com, Master Vargem, Liverpool FC, Amigos do Beira Rio, Palmeirinha e Ajax FC. Os times convidados dos municípios vizinhos são Vila Rica FC, Master Prata, Master Paraná FC e S.C São Marco. A entrada para acompanhar os jogos é gratuita.

Próximos jogos

Por conta da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, que será realizada neste dia 27, a quinta rodada da primeira fase do Campeonato de Futebol Amador de Veteranos será disputada no próximo final de semana, na Vargeana, com duas partidas no sábado, dia 2 de agosto e outras duas no domingo, dia 3.

No dia 2, às 18h, o Amigos do Beira Rio joga contra o Sambaí.com. A partida das 20h será entre o Máster Prata e o Liverpool. No domingo, dia 3, o Ajax joga contra o Máster Vargem, a partir das 8h. E na sequência, às 10h, Vila Rica e Esporte Clube São Marco fazem o último jogo da rodada.