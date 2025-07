Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Iracema Rabelo de Oliveira, aos 88 anos de idade, no dia 20 de julho. Residia na Vila Polar, deixa filhos, neto e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no Cemitério da Saudade.

Faleceu Zilda Antoniazzi Monteiro, aos 96 anos de idade, no dia 21 de julho. Residia no bairro Estância das Flores; deixou o filho Marco Aurélio. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Azevedo Ferraz, aos 86 anos de idade, no dia 22 de julho. Residia na Cohab VI; deixou o marido Eulário Dias Ferraz; os filhos Rosemeire, Débora, Luís Alberto, Vanessa, Gislaine e Anderson; as noras Ana Cláudia e Tamires; os genros Márcio, Claudinei e Donizete; netos e bisnetos. Seu velório foi realizado no dia 22, e após, o féretro seguiu para o Crematório Eco Parque em Santo Antônio da Posse.

Faleceu Mauro Celso da Silva, aos 47 anos de idade, no dia 22 de julho. Residia na Cohab V; deixou a mãe Floripes; a esposa Roseli; a filha Poliana; o genro Carlos; o neto Gael e as irmãs Eliane e Edilaine. Seu sepultamento foi realizado no dia 23, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Nivaldo Fiorete, o Vô como era conhecido, aos 72 anos de idade, no dia 23 de julho. Residia no Jd. Iracema; deixa a esposa Neusa Aparecida Peres; os filhos Nancy, Nivaldo, Maria, Valéria e Rafael; noras; genros; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Sueli de Fátima Seixas, aos 61 anos de idade, no dia 23 de julho. Residia no Jd. Dolores; deixa a mãe Alvarina Braz Seixas, conhecida como dona Lindinha; os filhos Bruna e Bruno; os irmãos Agnaldo, Carlos Alberto, Luiz Antônio, José Donizete, Shirlene e Lúcia Helena e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Roberto Donizetti Marcelino, aos 67 anos de idade, no dia 23 de julho. Residia no Jd. Paulista; deixou filhos; netos; bisnetos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Ildo de Souza, o Loro, aos 78 anos de idade, no dia 23 de julho. Residia no Centro, era viúvo de Elizabete; deixou os filhos João Pedro, Aline e Alessandro; a nora Lídia; o genro Lucas; netos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ivo Cassiano Rosa, o Baiano, aos 71 anos de idade, no dia 24 de julho. Residia na Vila Polar; deixa a esposa Célia Regina Cassiano; o filho Mateus; a neta Helena; os irmãos Silvia, Adenir, Alice, Ana, Vignaldo e Wilian, e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Alcides Alves, aos 87 anos de idade, no dia 24 de julho. Residia no Jardim Bela Vista, deixou a esposa Hilda; as filhas Zilda, Ivete, Márcia e Patrícia; era pai também de Marcos – já falecido. Deixa também genros; nora; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luís Carlos Soares, aos 74 anos de idade, no dia 25 de julho. Residia no Jardim Dolores, deixa os filhos Luciana e Rodrigo; e netos. Seu sepultamento será realizado neste sábado, dia 26, às 09h00, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o cavaleiro Luiz Antônio Oliveira, o Fazenda

Faleceu no domingo, dia 20 de julho, o representante comercial Luiz Antônio Oliveira, o conhecido Fazenda, aos 69 anos de idade.

Fazenda sempre participou da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, e atualmente residia em São João da Boa Vista, era viúvo de Eleonora Mafra, deixa os filhos Daniela e Luiz Gustavo e a nora Renata. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Municipal de Aguaí.

Faleceu o motorista Luciano Salvador

Faleceu na segunda-feira, dia 21 de julho, de madrugada, o conhecido motorista Luciano Salvador, aos 63 anos de idade, em Mogi Guaçu, onde estava internado.

Luciano se recuperava de um acidente ocorrido há uma semana, dia 14 de julho, na estrada entre Mogi Guaçu a Aguaí e não resistiu aos traumatismos que sofreu.

Muito conhecido e requisitado pelos seus serviços de condutor de pessoas a várias cidades do Estado, Luciano dedicou 43 anos de sua vida a este labor, onde granjeou a confiança e o respeito pelo seu profissionalismo.

Luciano era solteiro, de conhecida família vargengrandense, filho de Jeane Maria Beloni Salvador e Olímpio Salvador -já falecidos. Deixou a irmã Daniela, o cunhado Leonardo e a sobrinha Giovana.

Seu velório foi realizado na terça-feira, dia 22, na Loja Maçônica Pérola da Mantiqueira, no Jd. América e seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Elizabeth Basilone, aos 81 anos de idade, no dia 19 de julho. Deixou os filhos Renata, Cristina, Andréa, Rodrigo e Hélio; noras; genros; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Dulce Aparecida Marcelo, aos 65 anos de idade, no dia 20 de julho. Deixou o marido José Geraldo Marques; os filhos Esaías; Erika e Emikerle; genros e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Ciro Barbosa Dias, aos 68 anos de idade, no dia 23 de julho. Deixou as filhas Cristiane, Carla e Charlene; o genro Daniel e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimentos em Itobi

Faleceu Marisa de Souza, aos 65 anos de idade, no dia 18 de julho. Deixou os filhos Fábio, Fernando, Fernanda e Fabiana; era mãe também de Alessandra e Thaina – já falecidas. Deixou ainda nora; genros; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Sebastião Benedito de Oliveira, Cebolinha como era conhecido, aos 71 anos de idade, no dia 18 de julho. Deixou a esposa Maria de Fátima; os filhos Carlos Eduardo; o cunhado Baggio e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério Municipal de Itobi.