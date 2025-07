Feirão da AAMA têm início no dia 1º em novo endereço

A AAMA – Associação Amigos dos Animais vai realizar seu Bazar nos dias 1, 2, 8 e 9 de agosto, das 10 às 17h, em novo endereço, a Rua Ema Carminete Guimarães, 80, no Jardim São José – subindo o Posto de Molas Toquini.

Para a realização do Bazar que tem o objetivo de levantar recursos para manter os cuidados com cerca de 300 animais sob a responsabilidade da Associação, a entidade precisa de doações para realizar seu Bazar com roupas, calçados, móveis, eletrodomésticos, além de ração e tapetes higiênicos.

Evania Coracini presidente da entidade informa que os valores arrecadados são destinados à compra de ração, vacinas, despesas veterinárias e demais necessidades dos animais acolhidos. As pessoas que puderem contribuir com AAMA podem entrar em contato com a presidente da entidade, Evania, pelo telefone (19) 99457-1254.

Nota da Redação: Na reportagem “Aumento de maus tratos de animais preocupa AAMA”, publicada na edição do último sábado, erramos ao informar que a entidade hoje abriga 82 cães abandonados, segundo Evania, o correto é mais de 300 cachorros que a entidade abriga