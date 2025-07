Ensaios para a 23ª Festa das Nações já começaram

A Prefeitura Municipal, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, deu início aos ensaios para a 23ª edição da tradicional Festa das Nações, que será realizada de 4 a 7 de setembro, na Praça da Matriz. O evento, que já faz parte do calendário cultural da cidade, reúne dança, música, gastronomia típica e apresentações artísticas, celebrando a diversidade cultural de diferentes países.

Fotos: Prefeitura Municipal

Os ensaios envolvem o Grupo da Cultura, que prepara performances especiais sob direção de Letícia Belchior, João Tomaz, Diana Rodrigues e Éder Donizete Pereira, com coordenação geral de Lucas Buzato. As apresentações estão sendo ensaiadas semanalmente e prometem emocionar o público com coreografias temáticas, figurinos tradicionais e encenações que resgatam a história e os costumes das nações representadas.

Além do grupo cultural, as escolas da rede municipal também participam do evento, preparando apresentações que fortalecem o vínculo entre educação e cultura. A integração entre alunos, educadores e artistas locais é um dos pontos altos da festa, que busca valorizar a participação da comunidade e o acesso à arte.

A Festa das Nações também contará com barracas gastronômicas e atrações musicais, e deve movimentar a economia local e atrair visitantes de toda a região.