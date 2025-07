Sebrae-SP lança programa voltado para mulheres negras

Evento de lançamento do Potência Negra terá palestra e painel com empreendedoras no dia 30 de julho; inscrições são gratuitas

Com o objetivo de promover o empreendedorismo como uma ferramenta de transformação social, incentivar e apoiar ativamente as mulheres negras em suas jornadas empreendedoras, o Sebrae-SP lançará o Programa Potência Negra no dia 30 de julho, quarta-feira, às 9h, com transmissão on-line. O evento contará com palestra e painel com empreendedoras. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link https://shre.ink/xaud

A palestra do evento de lançamento terá como tema “Reflexões sobre ancestralidade, afrofuturismo e liderança feminina negra”. Também está previsto um painel sobre “Negócios que inspiram, raízes que fortalecem” com a participação de Arina Gabriela, da Seja Sua Pele Cosméticos e Clínica Arina Gabriela; Samara Silva, da Madiba Pet; e Marcelo Arruda, CEO da startup Diversidade.io.

A gestora do Sebrae Delas Ana Flavia Silva pontua que as mulheres negras enfrentam um cenário desafiador e a capacitação foi pensada para atender a realidade das empreendedoras e de quem tem planos de abrir o próprio negócio.

De acordo com a pesquisa “O novo retrato do negro empreendedor brasileiro” do Sebrae, as mulheres negras donas de negócios têm uma renda 27% menor que a de homens negros empreendedores, 47% menor que a de mulheres brancas empreendedoras e 61% menor que a de homens brancos empreendedores. “A mulher empreendedora negra necessita de apoio para obter sucesso e o Potência Negra é uma das iniciativas que auxiliará nessa jornada, oferecendo capacitação e uma rede de apoio”, destaca Ana Flavia.

O lançamento do programa será realizado em celebração ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado no dia 25 de julho e que lembra a luta das mulheres negras na promoção de políticas que melhoram a qualidade de vida e contra às opressões de gênero e raça.

“Na edição de 2024 do Potência Negra, a maioria das participantes migrou dos níveis básico e iniciante para moderado na gestão de suas empresas, refletindo desenvolvimento prático de competências. Outro ponto importante foi o relato da melhora da autoestima, que é fundamental para a tomada de decisões”, ressaltou Ana Flavia.

Programação

O Potência Negra é focado em mulheres que se autodeclaram negras, com ênfase em empreendedoras ou potenciais empreendedoras, que enfrentam desafios estruturais de gênero e raça no acesso a oportunidades, visibilidade e crescimento nos negócios. “A programação busca promover a equidade racial, capacitação e empoderamento dessas empreendedoras”, reforça a gestora do Sebrae Delas.

Durante o evento será detalhada a programação e temas do Potência Negra. Serão seis capacitações on-line, sempre às quintas-feiras, das 20h às 22h. Entre os temas trabalhados estão: autonomia feminina, estratégias para sustentação dos negócios, finanças, economia criativa, Inteligência Artificial (IA) e presença digital.

Sobre o Sebrae-SP

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo é uma entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas. Tem atuação com foco no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização da economia por meio de parcerias com os setores público e privado, programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios.

O Escritório Regional do Sebrae-SP em São João da Boa Vista atende 20 municípios (Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Itapira, Itobi, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul) e está localizado à rua Presidente Franklin Roosevelt, 110 – Perpétuo Socorro, São João da Boa Vista (SP). Telefone: (19) 3638-1123 (WhatsApp). Saiba mais em www.sebrae.com.br.