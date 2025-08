Nesta segunda, dia 4, é Dia Nacional de Prevenção ao Câncer

Nesta segunda-feira, 4 de agosto, o Brasil celebra o Dia Nacional de Prevenção ao Câncer, uma data que convida a população à reflexão e à ação sobre a importância de adotar hábitos saudáveis e realizar exames periódicos para detectar precocemente a doença

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), mais de 700 mil novos casos de câncer devem ser diagnosticados no Brasil apenas em 2025. A boa notícia é que mais de um terço desses casos pode ser prevenido com mudanças no estilo de vida e acesso a exames de rastreamento.

Estilo de vida saudável: uma arma poderosa contra o câncer

A prevenção começa no dia a dia. Manter uma alimentação equilibrada, rica em frutas, legumes, verduras e fibras, e com baixo consumo de carnes processadas e gorduras saturadas, ajuda a reduzir o risco de diversos tipos de câncer. Além disso, manter o peso corporal adequado e praticar atividades físicas regularmente são atitudes que contribuem significativamente para a saúde geral e para a redução do risco da doença.

Evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool também está entre as principais recomendações dos especialistas. O uso de tabaco, por exemplo, está diretamente ligado a cerca de 30% das mortes por câncer no país.

Outro fator de atenção é a exposição solar. A proteção contra os raios ultravioleta com o uso de filtro solar, chapéus e roupas adequadas é essencial para a prevenção do câncer de pele, o tipo mais comum no Brasil.

Exames de rastreamento: detectar cedo é salvar vidas

Além dos cuidados com o estilo de vida, os exames de rastreamento desempenham papel fundamental na detecção precoce do câncer, muitas vezes antes mesmo do surgimento de sintomas. Entre os principais, está a mamografia que é indicada para mulheres a partir dos 40 anos, que é essencial para o rastreamento do câncer de mama.

O exame de Papanicolau é recomendado para mulheres entre 25 e 64 anos, deve ser feito a cada três anos, após dois exames anuais normais consecutivos, para identificar alterações no colo do útero.

A Colonoscopia é outro importante exame para detectar o câncer colorretal, especialmente em pessoas com mais de 50 anos ou com histórico familiar da doença.

É fundamental conversar com um médico para avaliar quais exames são mais indicados para cada faixa etária e histórico de saúde.

Vacinação: prevenção desde cedo

A vacinação também faz parte das estratégias de prevenção. A vacina contra o HPV (Papilomavírus Humano), disponível gratuitamente pelo SUS, é indicada para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. O HPV está associado ao surgimento de diversos tipos de câncer, como os de colo do útero, garganta, boca e ânus.

GAVI e Associação Lucas Tapi mantêm compromisso com a vida

A prevenção do câncer é um compromisso contínuo que exige informação, conscientização e ação. O 4 de agosto é mais do que uma data no calendário: é um chamado à responsabilidade individual e coletiva para promover saúde e reduzir o impacto de uma das doenças que mais desafiam a medicina moderna.

Hoje, Vargem Grande do Sul conta com o apoio de duas instituições não governamentais que ajudam ativamente pacientes com câncer e oferecem apoio para as famílias. O Grupo de Apoio à Vida- GAVI nasceu de uma inspiração espiritual e hoje presta assistência a dezenas de famílias com doações, visitas e apoio emocional.

O GAVI foi criado em 10 de março de 1995, a partir de uma experiência espiritual vivida por Sueli Gambaroto Mortais. Diante do Santíssimo Sacramento, enquanto aguardava o resultado de uma biópsia, Sueli sentiu um chamado para iniciar um trabalho voltado ao apoio de pessoas com câncer. Após receber a boa notícia de que seu exame não indicava malignidade, compartilhou a experiência com sua amiga Alice Giovanelli João, que também enfrentava um diagnóstico semelhante. Unidas pela fé, ambas sentiram a necessidade de testemunhar as maravilhas de Deus, apoiando quem enfrentava a dura realidade da doença.

Todos os dias, Sueli e Alice se reuniam na Capela do Santíssimo para rezar uma pela outra. Ali, nascia o GAVI, com o propósito de levar conforto espiritual, alimentos, medicamentos e, principalmente, apoio emocional às pessoas diagnosticadas com câncer.

No início, sem diretoria e estrutura formal, o grupo era liderado por Sueli e Alice, com o apoio afetuoso de Dona Antônia Filipini e Vera Barticotti. Foi apenas em abril de 1998 que outras mulheres se uniram ao grupo, dando início ao trabalho voluntário que sustenta a entidade até hoje.

Sem fins lucrativos, o GAVI é uma instituição independente, não religiosa e não recebe nenhum tipo de auxílio governamental. Sobrevive por meio de doações da comunidade. Na sede, localizada na Rua Major Corrêa, 122, os donativos são triados e organizados pelas voluntárias para o tradicional bazar, realizado no segundo sábado de cada mês. A renda obtida é destinada à compra de alimentos, medicamentos, fraldas e outras despesas. Eventos realizados na cidade também contribuem com doações, especialmente de leite.

Hoje, o GAVI acompanha 35 pacientes oferecendo ajuda com alimentos, remédios, fraldas e visitas regulares que fortalecem emocionalmente os doentes e suas famílias. O grupo conta com voluntárias dedicadas como Helena (coordenadora), Ana Lúcia G. Senise, Ana Lúcia B., Catarina, Carmem, Carla, Daniela, Denise, Dina, Glorinha, Gabriela, Ivone, Juliana, Laís, Lena, Luíza, Maria, Maria Alice, Néia, Nice, Selma, Silvia e Zezé.

Ednei, Glória, Lourdes e Sandra, mesmo afastadas por problemas de saúde, continuam colaborando com doações e apoio sempre que possível.

O GAVI se mantém firme em sua missão de levar alento e esperança a quem mais precisa, com o mesmo espírito de fé, coragem e solidariedade de suas fundadoras.

Famílias que enfrentam o câncer e desejam conhecer o trabalho do GAVI, podem entrar em contato com Helena pelo telefone (19) 99956-562.

Já a história da Associação Lucas Tapi começou, segundo sua mãe Ana Paula Tapi, quando Lucas de apenas 11 anos, lhe fez um último pedido após uma longa luta contra o câncer: “Mãe, cuida dos meus amigos… Não abandona eles, por favor, ajuda, cuida deles como a senhora cuidou de mim.”

Foi ali, entre lágrimas, dor despedida e fé, que nasceu uma promessa. Ana Paula fez um juramento: enquanto ela vivesse, independentemente de qualquer coisa dedicaria sua vida a cuidar de pessoas com câncer. E assim tem sido, desde o dia 26 de dezembro de 2018, quando a Associação foi oficialmente fundada.

Hoje, a vida de Ana Paula não é mais sua, é de cada paciente. Ela renunciou à vida pessoal para se entregar a uma missão que vai além do cuidado físico: “É cuidado com alma, com presença, com amor e entrega de verdade”, afirmou.

Na Associação Lucas Tapi a presidente Ana Paula já há vários anos acompanha os pacientes pessoalmente em consultas, entra com eles nos consultórios, ouve atentamente os médicos e resolve, na hora, tudo o que for preciso. De madrugada, fim de semana, feriado, seja quando for, ela está ali. “Porque para o câncer não existe horário, e para o amor também não”, comenta.

A Associação Lucas Tapi funciona de segunda a sexta-feira, com atendimento contínuo em sua Casa de Apoio, que acolhe pacientes com câncer e seus familiares.

A casa é mais que um espaço físico é uma extensão do lar de cada paciente. “Aqui, eles são tratados como família”, disse à reportagem do jornal

A Associação conta com uma equipe multidisciplinar dedicada, formada por psicólogos, assistente social e fisioterapeuta, que oferecem suporte emocional, físico e social aos pacientes e suas famílias. “Nosso trabalho é pautado no acolhimento humanizado, atendendo cada pessoa em sua particularidade, com escuta, empatia e muito amor porque acreditamos que cada vida merece ser cuidada com dignidade, respeito e carinho”, afirmou a dirigente.

A Associação Lucas Tapi também faz parcerias essenciais para o cuidado e encaminhamento dos pacientes, como descreveu Ana Paula: “Oncologistas parceiros, que nos orientam com carinho e precisão. Uma parceria com o Hospital de Amor de Barretos, já de alguns anos, onde realizamos encaminhamentos e acolhimentos contínuos; e uma parceria de mais de 12 anos com o Hospital Boldrini, referência no cuidado infantil e juvenil, onde cada paciente é recebido com amor e responsabilidade”.

A Associação também possui parceria com a Casa de Apoio de Barretos e Campinas e, segundo Ana Paula: “Oferecemos aos pacientes e acompanhante alimentação, banho, estadia e dignidade completa, tudo isso sem custo algum para o paciente ou sua família. É a Associação que providencia tudo desde o transporte, combustível, pedágios, alimentação e estadia, sem ajuda governamental, apenas com o esforço diário de quem ama”, comentou.

O transporte dos pacientes é realizado exclusivamente com recursos próprios da Associação, desde o carro, gasolina, pedágio até todas as necessidades da viagem.

“Acompanhamos todos os pacientes que precisam de cuidado especial, com uma atenção individualizada, como se fosse um filho, um pai ou uma mãe. Nada é feito com pressa, tudo é feito com amor”, disse a presidente da entidade.

Associação Lucas Tapi não recebe verbas públicas

Ana Paula explicou na sua entrevista ao jornal que nunca a entidade teve parceria financeira com a Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul. “Toda nossa estrutura é mantida com recursos próprios da família Tapi, com o apoio de eventos solidários e, principalmente, com a generosidade dos nossos mantenedores, que contribuem com R$10 por mês, e com isso ajudam a transformar vidas”, explicou.

Hoje a Associação Lucas Tapi atende dezenas de pacientes em Vargem Grande do Sul e região, oferecendo mais do que serviços: “Oferecemos acolhimento, presença, escuta, fé, dignidade e amor”, comentou a mãe de Lucas Tapi.

Prossegue sua entrevista dizendo que a Associação Lucas Tapi é feita de alma e coração. “Ela nasceu do amor de uma criança e segue viva em cada gesto de cuidado, em cada lágrima enxugada, em cada paciente acolhido com dignidade. Aqui, a luta contra o câncer é enfrentada com mãos estendidas, olhos atentos e um amor que não conhece limites”, conclamou.

Ao jornal disse que a pessoa que estiver com câncer e precisando de ajuda, ou conhece alguma pessoa que precisa, pode procurar a entidade. “Estaremos de braços abertos para receber e ajudar no que for preciso”, afirmou Ana Paula. O endereço da Associação Lucas Tapi é: Rua Quinzinho Otavio, número 572. WhatsApp (19) 9 9413-4413.