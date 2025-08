TC divulga o quanto a Câmara de Vargem custou no ano passado

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) trouxe recentemente quanto custou, por habitante, manter o funcionamento da Câmara Municipal de cada cidade da região em 2024. Através do “Mapa das Câmaras”, pode-se saber que a mais onerosa é a de Santo Antônio do Jardim e a menos, a de São João da Boa Vista

Santo Antônio do Jardim, com pouco mais de 6.200 habitantes, é a que mais gasta com os vereadores, já São João da Boa Vista, com 95.762 habitantes, é a cidade menos onerosa quanto a gastos com a Câmara.

De acordo com o TCESP, os munícipes que mais gastaram com isso no ano passado são os de Santo Antônio do Jardim, com média de R$ 183,12 por pessoa, uma população de 6.237 habitantes e uma Câmara com 9 vereadores.

Na outra ponta, os que menos foram onerados são os de São João da Boa Vista, com média de R$ 30,98 por habitante, para uma população de 95.762 habitantes e uma Câmara com 15 vereadores.

A Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul, segundo o levantamento do TCESP, custou R$ 55,71 para cada cidadão vargengrandense; a população da cidade soma 42.226 habitantes e a Câmara tem 13 vereadores.

Compare os gastos por municípios

Nos demais municípios da região, segundo essas mesmas informações, os gastos por habitante foram os seguintes:

Casa Branca, R$ 84,22 para uma população de 28.786 habitantes e uma Câmara com 11 vereadores;

Divinolândia, R$ 90,37 para uma população de 11.314 habitantes e uma Câmara com 9 vereadores;

Espírito Santo do Pinhal, R$ 53,01 para uma população de 40.681 habitantes e uma Câmara com 9 vereadores.

Itobi: R$ 168,91 – População: 8.210 – 9 vereadores

Águas da Prata: R$ 163,58 – População: 7.470 – 9 vereadores

Porto Ferreira: R$ 53,54 – População: 53.940 – 11 vereadores

São Sebastião da Grama: R$ 131,45 – População: 10.484 – 9 vereadores

Mococa: R$ 77,87 – População: 69.324 – 15 vereadores

Aguaí: R$ 72,96 – População: 32.888 – 13 vereadores

Caconde: R$ 56,92 – População: 17.266 – 9 vereadores

Tapiratiba: R$ 99,64 – População: 11.936 – 9 vereadores

São José do Rio Pardo: R$ 82,33 – População: 53.416 – 13 vereadores

Santo Antônio do Jardim: R$ 183,12 – População: 6.237 – 9 vereadores.

São João da Boa Vista: R$ 30,98 – População: 95.762 – 15 vereadores.

Vargem Grande do Sul: R$ 55,71 – População: 42.226 – 13 vereadores.