Fonoaudióloga Carolina Fiorini volta a atender em Vargem

Após seis anos residindo em São Paulo, a fonoaudióloga Carolina Fiorini Leandrin está de volta à Vargem Grande do Sul, onde atenderá na Clínica Santa Terezinha, na Rua dos Paulistas, 1335. Além dos atendimentos particulares, a profissional até o momento é credenciada junto aos convênios Apas e Unimed.

Carolina tem pós-graduação em Fonoaudiologia Hospitalar pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Atuou em Saúde Pública e seu último trabalho em São Paulo foi no Hospital e Maternidade Santa Joana do Grupo da Pro Matre.

Ela estagiou no Instituto de Desenvolvimento Infantil juntamente com a fonoaudióloga dra. Patrícia Junqueira, onde atendeu crianças com Distúrbios Alimentares Pediátricos.

Casada com o advogado Fernando Henrique Anadão Leandrin, especialista em Direito Imobiliário, o casal tem a filha Luísa, de dois anos. De família vargengrandense, a fonoaudióloga é filha de Luís Antônio Fiorini e da professora Sônia Maria Corsi Fiorini.