Gente e Fatos

Em Casa Branca, a jovem Hadassa Sabaini comemorou no dia 19 de julho, em grande estilo, a chegada de seus 15 anos, recebendo a família e os amigos junto ao irmão Isaac no Maria Alice Decorações. Hadassa que estuda no Colégio Externato em São João da Boa Vista, é filha do vereador casa-branquense Márcio Sabaini
Fisioterapeuta Carlos Alberto Aliende se aposenta
O fisioterapeuta Carlos Alberto Aliende Ribeiro após muitos anos de trabalho junto às prefeituras de Vargem Grande do Sul, onde se dedicou à sua especialidade por 22 anos e também em São Sebastião da Grama por 11 anos, aposentou-se no último dia 1º de agosto.
Casado com a farmacêutica Kênia Fernanda Anadão Ribeiro e pai de Gabriel, Carlos Alberto não pensa em parar e deverá continuar prestando seus conhecimentos na área de fisioterapia aos seus clientes, na sua clínica localizada na rua Francisco Ribeiro Carril 834.
Foto: Arquivo Pessoal
Antônio Gonçalves comemorou 81 anos
A família de Antônio Gonçalves comemorou seus 81 anos de idade, na quinta-feira, dia 7 de agosto. Abraçando o aniversariante a filha Erica, a neta Jhenyfer e o genro Rodrigo
Cida Carmineti faz 83 anos
As flores no dia 5 de agosto, foram para a professora aposentada Aparecida de Lourdes Carmineti Pires, que completou seus 83 anos de idade, quando recebeu os parabéns dos filhos Arlete e Artur, da nora Bete, e dos netos Matheus, Luiza, Breno e Tiago
A comunidade Sant’Ana realiza, de 9 a 11 de agosto, o Tríduo em louvor a Santa Clara. As celebrações acontecem na Matriz de Sant’Ana com início neste sábado, dia 9, e no domingo, dia 10, às 19h. O Tríduo...
Para celebrar os papais de Vargem Grande do Sul, o Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal realizará neste domingo, dia 10, o 1º Passeio Ciclístico Dia dos Pais, com saída às 9h do Poliespotivo Ricardo do Patrocínio...
O Tríduo em homenagem a Santa Filomena realizado pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, teve início quinta-feira, dia 7, e tem seu encerramento neste domingo, dia 10, com o tema central: “Com Santa Filomena queremos estar ancorados em Cristo, que...
