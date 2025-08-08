Gente e Fatos

Hadassa Sabaini comemorou 15 anos

Em Casa Branca, a jovem Hadassa Sabaini comemorou no dia 19 de julho, em grande estilo, a chegada de seus 15 anos, recebendo a família e os amigos junto ao irmão Isaac no Maria Alice Decorações. Hadassa que estuda no Colégio Externato em São João da Boa Vista, é filha do vereador casa-branquense Márcio Sabaini

Fisioterapeuta Carlos Alberto Aliende se aposenta

O fisioterapeuta Carlos Alberto Aliende Ribeiro após muitos anos de trabalho junto às prefeituras de Vargem Grande do Sul, onde se dedicou à sua especialidade por 22 anos e também em São Sebastião da Grama por 11 anos, aposentou-se no último dia 1º de agosto.

Casado com a farmacêutica Kênia Fernanda Anadão Ribeiro e pai de Gabriel, Carlos Alberto não pensa em parar e deverá continuar prestando seus conhecimentos na área de fisioterapia aos seus clientes, na sua clínica localizada na rua Francisco Ribeiro Carril 834.

Foto: Arquivo Pessoal

Antônio Gonçalves comemorou 81 anos

A família de Antônio Gonçalves comemorou seus 81 anos de idade, na quinta-feira, dia 7 de agosto. Abraçando o aniversariante a filha Erica, a neta Jhenyfer e o genro Rodrigo

Cida Carmineti faz 83 anos

As flores no dia 5 de agosto, foram para a professora aposentada Aparecida de Lourdes Carmineti Pires, que completou seus 83 anos de idade, quando recebeu os parabéns dos filhos Arlete e Artur, da nora Bete, e dos netos Matheus, Luiza, Breno e Tiago