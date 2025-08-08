Rotary Club celebra o Dia dos Pais com noite festiva

O Rotary Club promoveu uma festiva em comemoração ao Dia dos Pais na noite da última terça-feira, dia 5 de agosto. O evento foi realizado no salão da sede do clube, localizada na Rua Palmeiral, 151, e reuniu associados e familiares em um clima de confraternização e reconhecimento.

A programação contou com homenagens aos pais rotarianos, que foram presenteados com uma lembrança simbólica, eternizando o momento. A celebração foi coroada com um jantar preparado com carinho para marcar a data com alegria e união.

Fotos: Arquivo Pessoal