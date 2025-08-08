Colégio Vitória inaugura novo espaço

Há mais de 20 anos presente no desenvolvimento da Educação em Vargem Grande do Sul, o Colégio Vitória inaugurou no sábado, dia 2 de agosto, um novo espaço localizado na Rua Cel. Mariano Parreira, nº 344, onde atenderá os alunos do Ensino Fundamental. Atualmente a escola atende também na Av. Regato, nº 382.

A diretora Fernanda Barticioti disse no ato da inauguração que as novas instalações trarão mais comodidade e segurança aos alunos e aos professores, com a possibilidade de desenvolver vários novos projetos, com a tradição que o Sistema Anglo possibilita à escola.

O local também conta com biblioteca, salão de eventos, espaço de jogos e campinho para a prática de exercícios físicos, laboratório Steammaker e laboratório Faber Castell, que despertam a criatividade e inovação aliada à tecnologia, segundo a diretora.

“Teremos um espaço reservado ao Ensino Infantil com mais ludicidade, além das salas de aula, temos a sala de brinquedos, sala do sono, área molhada, parquinho e museu do brinquedo”, afirmou Fernanda, dizendo que desta forma o Colégio Vitória consegue oferecer mais oportunidades de aprendizado com conforto e segurança aos alunos e professores.

“Preparamos tudo com muito carinho e atenção para que aconteça oportunidades de crescimento aliado à construção de novas histórias. Estamos prontos para novos desafios e conquistas”, finalizou a diretora, que convida os interessados a conhecerem as novas instalações da escola.

Fotos Reportagem