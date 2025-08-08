Tríduo de Santa Filomena termina neste domingo

O Tríduo em homenagem a Santa Filomena realizado pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, teve início quinta-feira, dia 7, e tem seu encerramento neste domingo, dia 10, com o tema central: “Com Santa Filomena queremos estar ancorados em Cristo, que é a nossa esperança”. A programação inclui missas diárias com momentos especiais como procissões, bênçãos para crianças, casais e crismandos. Após as missas, está aberta a tradicional barraca de pastel.

Neste sábado, dia 9, o pároco Antônio José Carossi celebrará a missa às 19h30, e a pregação ficará por conta de Lucas da comunidade Deus Proverá, com a benção e apresentação dos padrinhos e madrinhas de crisma.

No encerramento neste domingo, dia 10, dia dos pais 10, serão celebradas três missas à Santa Filomena, com entrega de medalhas e bênçãos aos pais. O encerramento do tríduo será às 18h, com bênção do Santíssimo.

As homenagens seguem até o dia 24 de agosto, com missa na Capela Pe. Donizetti da família Morandin no dia 14 e, no dia 24, a Caminhada de Santa Filomena, saindo às 5h30 do Monumento de Aparecida até a Gruta da santa, encerrando com missa às 18h.