Neste domingo tem passeio ciclístico de Dia dos Pais

Para celebrar os papais de Vargem Grande do Sul, o Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal realizará neste domingo, dia 10, o 1º Passeio Ciclístico Dia dos Pais, com saída às 9h do Poliespotivo Ricardo do Patrocínio Rodrigues, na Vila Santa Terezinha. O trajeto passará por ruas da cidade e seguirá até a Represa Eduíno Sbardellini.

Os participantes podem se inscrever no próprio poliesportivo, antes da saída das bicicletas, com cada participante colaborando com a doação de um litro de leite que será revertido ao Grupo de Apoio à Vida (Gavi).

Na represa, o Departamento de Esportes e Lazer informa que haverá pequenas provas ciclísticas e brincadeiras com os participantes. Haverá também o sorteio de uma bicicleta aos participantes que se inscreveram para o passeio. O evento conta também com o apoio de voluntários integrantes do Moto Clube Insanos.