A comunidade Sant’Ana realiza, de 9 a 11 de agosto, o Tríduo em louvor a Santa Clara. As celebrações acontecem na Matriz de Sant’Ana com início neste sábado, dia 9, e no domingo, dia 10, às 19h. O Tríduo tem encerramento na residência do casal José Menino e Tereza na Av. Zampar, 33, no Jardim Morumbi, na segunda-feira, dia 11, às 19h30.

No encerramento do Tríduo, dia 11, haverá confraternização e os organizadores pedem a quem for participar que leve um prato de salgado e refrigerante. Toda a comunidade está convidada a participar deste momento de fé e devoção.