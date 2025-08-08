A escritora vargengrandense Marina Lima de Souza, autora do livro “Notas da Mamãe Morrente”, participou da 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). O evento, que homenageou Paulo Leminski neste ano, teve início na quarta-feira, dia 30, e foi até domingo, dia 3, na cidade de Paraty-RJ, reunindo escritores, poetas, intelectuais e artistas de diferentes partes do mundo para discutir literatura e questões contemporâneas, como identidade, memória, justiça social e meio ambiente.
Marina participou do grupo de escritores “O luto na literatura – Escrever sobre a ausência”, realizado no dia 1º de agosto, sexta-feira, do qual participaram os escritores Fernando Rinaldi, Julia Codo e Natália Timerman. Também participou do sarau dos Neomarginais, onde leu um trecho do seu livro “Notas da Mamãe Morrente”.
Escritora vargengrandense participou da Flip
A escritora vargengrandense Marina Lima de Souza, autora do livro “Notas da Mamãe Morrente”, participou da 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). O evento, que homenageou Paulo Leminski neste ano, teve início na quarta-feira, dia 30, e foi até domingo, dia 3, na cidade de Paraty-RJ, reunindo escritores, poetas, intelectuais e artistas de diferentes partes do mundo para discutir literatura e questões contemporâneas, como identidade, memória, justiça social e meio ambiente.