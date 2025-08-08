Lançamento do livro Medicina do Estilo de Vida

A médica vargengrandense Lígia Misurini, coautora do capítulo ‘Desprescrição’ no livro Medicina do Estilo de Vida, lançado no sábado, dia 2 de agosto, durante o congresso MEVÃO no IPQ -USP, descreveu para a coluna social da Gazeta de Vargem Grande que foi ótimo participar do evento. “Foi um encontro com todos os profissionais que escreveram o livro – todos especialistas em medicina do estilo de vida no Brasil”, enfatizou a doutora que aparece na foto junto com a dra. Ivana Abe, que também escreveu o capítulo com ela. Na outra foto, a autora com o seu marido Ruslan, também presente no lançamento.
