Advocacia como meio de transformação social é destaque no Dia do Advogado

Nesta segunda-feira, dia 11 de agosto, é a data em que se celebra o Dia do Advogado. É também um momento de reflexão sobre o papel da advocacia na sociedade brasileira. Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, a advogada e vereadora Vanessa Salmaço Martins (PL), que também ocupa a função de Procuradora da Mulher na Câmara Municipal, falou sobre a relevância da profissão e os desafios atuais enfrentados por quem atua na defesa de direitos.

“Ser advogada é mais do que exercer uma profissão. É ter a responsabilidade de garantir que os direitos constitucionais sejam respeitados, sobretudo nos contextos em que eles ainda são negados. A advocacia tem um papel social essencial — principalmente para quem atua nas bases, perto das comunidades e das realidades mais vulneráveis”, afirma.

Vanessa destaca que, mesmo com os avanços democráticos, muitas pessoas ainda enfrentam dificuldades para acessar seus direitos mais básicos, seja por desinformação, burocracia ou desigualdade econômica. “É aí que o advogado se torna essencial — como ponte entre o cidadão e a justiça”, completa.

Desafios e conquistas de ser mulher na advocacia e na política

Além da atuação jurídica, Vanessa também cumpre mandato como vereadora e foi designada como a primeira Procuradora da Mulher do município. A posição permite que ela articule ações de conscientização e atendimento voltadas ao enfrentamento da violência de gênero. Segundo ela, a experiência jurídica contribui diretamente para o mandato legislativo.

“Na política, a leitura jurídica é fundamental para propor leis, fiscalizar o Executivo e garantir que o interesse público seja respeitado. As duas funções se somam, especialmente quando falamos da defesa dos direitos das mulheres”, explicou.

Ela relata que ser mulher nesses espaços ainda representa um desafio, especialmente em cargos que envolvem decisões ou exposição pública. “Há um julgamento mais rigoroso sobre as mulheres. Muitas vezes, espera-se que sejamos mais ‘compreensivas’ ou menos firmes. Quando mostramos segurança e posicionamento, isso ainda é interpretado de forma negativa por parte da sociedade”, pontua.

Violência de gênero, o papel da Procuradoria e o Agosto Lilás

À frente da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal, Vanessa destaca que uma das prioridades tem sido ampliar o entendimento da população sobre o que caracteriza a violência contra a mulher.

“Muitas pessoas associam a violência exclusivamente à agressão física. Mas ela também pode ser psicológica, moral, patrimonial e até institucional. A falta de informação é um dos fatores que mantém as mulheres presas a ciclos de violência”, explica.

Neste contexto, o mês de agosto ganha ainda mais importância com a campanha Agosto Lilás, que marca a conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A vereadora reforça que a campanha é uma oportunidade de ampliar o debate com a sociedade e dar visibilidade às políticas públicas de enfrentamento.

“O Agosto Lilás reforça o que a advocacia e a política devem ter como princípio: a defesa dos direitos humanos. É um mês de mobilização, escuta, orientação e ação. A Procuradoria da Mulher está presente nesse processo, desenvolvendo campanhas e promovendo informação.”

A procuradoria atua de forma articulada com outros órgãos, promovendo ações educativas, rodas de conversa, orientação jurídica e campanhas de conscientização.

Advocacia segue essencial no fortalecimento da democracia

Neste Dia do Advogado, Vanessa reforça a importância da profissão em um país que ainda convive com desigualdades estruturais e desafios no acesso à justiça: “A advocacia é uma ferramenta viva de defesa da cidadania. Nosso papel vai além do processo: é garantir que as vozes silenciadas sejam ouvidas, que os direitos fundamentais sejam respeitados e que o Estado cumpra sua função. A data de hoje deve lembrar isso”, afirmou.