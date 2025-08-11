Pedro Rosseto fica em segundo em enduro

O jovem piloto vargengrandense Pedro Rosseto, 9 anos, ficou em segundo lugar na terceira etapa do Sprint Enduro 2025, disputada no último sábado, dia 2 de agosto, em Sant’Ana de Parnaíba (SP). Em uma excelente corrida de superação, ele subiu ao pódio em sua categoria, correndo contra outros 23 pilotos entre 7 e 16 anos.

De acordo com os organizadores do evento, o Sprint Enduro é uma evolução do enduro tradicional, unindo velocidade, técnica e resistência em um formato dinâmico e acessível a pilotos de diferentes níveis. A corrida ocorreu em uma mescla de circuitos que envolvem pistas de motocross, velocross e trilhas em mata. Nesta modalidade, todos largam juntos e correm durante 30 minutos e mais 1 volta. A prova também é um teste de resistência para os pilotos que precisam manter o ritmo forte o tempo todo.

De acordo com seus familiares, Pedro teve alguns problemas para ligar sua motocicleta e acabou largando na última posição. No entanto, o garoto não se abalou e já na primeira volta, que dura cerca de 2,5 minutos, ele conseguiu recuperar três posições e manteve um ritmo forte durante toda a prova, conseguindo passar mais pilotos a cada volta. Assim, ele acabou finalizando a corrida em segundo lugar em sua categoria, a Super Mini SE.

Apesar de ser a terceira prova do ano do Campeonato Paulista 2025 de Sprint Enduro, foi a estreia de Pedro nessa modalidade. Organizado pela Associação Paulista de Enduro e Rally em parceria com a Racing Adventure, o campeonato terá quatro etapas. A última prova será disputada dia 20 de setembro.

Arena Cross

O próximo desafio de Pedro será no dia 23 de agosto, no Parque Villa Lobos, em São Paulo, onde será realizada a final do Arena Cross Brasil. O piloto vai disputar na categoria 50 cilindradas e espera contar com a torcida e o apoio de todos.