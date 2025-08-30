DDM de Vargem é uma das homenageadas em solenidade

O Governo de São Paulo celebrou os 40 anos da Delegacia de Defesa da Mulher no Estado, em solenidade realizada no Palácio dos Bandeirantes. Na ocasião, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou a criação da Divisão de Apoio às Delegacias da Mulher e homenageou delegados titulares das 142 DDMs paulistas, entre eles, o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, da unidade de Vargem Grande do Sul, uma das mais antigas do Estado. O escrivão da DDM, Glauber Vianna de Oliveira, também esteve presente na solenidade.

Além do governador, estiveram presentes na cerimônia a primeira-dama e presidente do Fundo Social do Estado, Cristiane Freitas; o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite; o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian; e a coordenadora das DDMs, Adriana Liporoni. Também participaram da solenidade todos os delegados e delegadas titulares, escrivães e investigadores das DDMs e toda a cúpula da Polícia Civil de São Paulo.

Em entrevista à Gazeta de Vargem, o delegado Antônio Carlos destacou que o evento reforçou a relevância da DDM. “Que ao longo de quatro décadas tem sido fundamental na proteção, acolhimento e defesa dos direitos das mulheres”, observou.

“Mais do que celebrar o passado, a data simboliza o fortalecimento de uma política pública essencial para o enfrentamento da violência de gênero e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. É um momento de reconhecimento do trabalho dos policiais civis, delegadas, delegados e equipes que diariamente se dedicam à causa, bem como de reafirmação do compromisso do Estado em ampliar e aprimorar os serviços prestados às mulheres paulistas”, disse o delegado.

Vargem

Reportagem publicada na última edição da Gazeta, mostrou as ações realizadas pela DDM de Vargem no combate à violência contra a mulher. Segundo informou o delegado Antônio Carlos, somente em 2025, a Polícia Civil instaurou 150 inquéritos para apurar crimes e diversas prisões foram efetuadas na cidade. Além disso, 110 pedidos de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha foram solicitadas neste ano.